元朗女子攝車罅遭車撞到爆奶　車cam片瘋傳　 網民：抹乾淨先好走

元朗發生女子遭車撞至爆奶的車禍。網上流傳1條「車cam」影片，顯示有車輛沿安寧路行駛，並因應現場交通情況而收慢，卻突然有1名女子「攝車罅」橫過馬路，車輛收掣不及將她輕撞，女子一度站立不穩，其肩袋內的奶類飲品爆飛而出，連車頭都無濺中，女子跌跌撞撞走開，相信並無大礙。上載影片者表示「成車都係你啲奶」，網民則表示「叫佢抹乾淨先好走」、「撞爆奶」、「阿姐倒奶」，亦有人批評「永遠都係攝車罅出事」，呼籲大家橫過馬路時要小心。而車cam影片顯示日期為2023年1月，加上逾人普遍載着口罩，懷疑是去年發生。



女子被撞到後，肩袋內的奶類飲品破裂噴出。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

現場是元朗安寧路近俊賢坊往朗屏方向，設有行人天橋，方便途人前往對面行人路，不遠處亦有交通燈，途人可以依照燈號過馬路。

涉事影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約20秒，畫面顯示攝日期為事發2023年1月2日下午2時許，車輛駛至上址時，由於有私家車和客貨車停泊上址馬路，加上對面線亦有其他車輛駛經，而且有途人橫過馬路，所以司機亦有減慢車速，打算稍微越線駛走。

由於有私家車和客貨車停泊上址馬路，加上對面線亦有其他車輛駛經，而且有途人橫過馬路，所以司機亦有減慢車速，打算稍微越線駛走。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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豈料1名女子突然從私家車和客貨車之間走出橫過馬路，而且一直望住對面馬路，沒有留意到有車輛駛至，而司機雖已收慢，但仍然收掣不及將她輕撞，女子見狀閃避不及，被撞到站立不穩，肩袋內的奶類飲品爆開噴射，先後射向車頭和路面。女子其後勉強走到對面馬路另1輛私家車旁，再彎腰撫摸傷勢，順勢放下紫色環保袋，看似比較辛苦。

上載影片者形容「成車都係你啲奶」，網民則表示「比較想知車頭有冇事，有冇比啲奶乸爛」、「撞爆奶」、「阿姐倒奶」、「叫佢抺乾淨先好走」。亦有人批評「永遠都係攝車罅出事」、「我都撐司機，不過上到庭都係司機要硬食」、「有天橋唔行攝車罅，攝車罅又唔識凸少少頭裝吓有冇車，唉，遲早出事」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）