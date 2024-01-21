私家校車！疑為孩子將私家車改成「校巴」？　網民大讚：sweet爆

私家車變私家校車？近日有網民在香港街頭見到1輛「迷你私家校車」，車主疑將私家車外貌作出修改，變成與常見的黃色「學校私家小巴」相似，十分引人注目。不過，私家車的紫色腰線上寫有「私家校車」字樣，而且疑有孩子的名字，加上車身尺寸明顯較細，要與常見的黃色校巴有明顯區別。有網民猜車主為孩子改裝汽車外觀，大讚「好有愛」、「係個sweet daddy／mammy」。



近日有網民發現香港街頭出現1輛「迷你私家校車」，車主疑將私家車外貌改得與常見的黃色校巴相似。（FB圖片）

該網民日前在Facebook群組「地板友 Flat Out Club」分享該車輛照片，從圖片可見，當時車輛正在馬路等候紅綠燈，該車外貌與常見的黃色校巴相似，惟4座位車身明顯迷你得多。另外，車輛紫色腰線亦有分別，除了線沒有圍上完整一圈外，上面更有粗體字寫着「私家校車」、「K BUS」等字樣，及疑似小朋友的英文名，與常規學校私家小巴不同。

樓主發帖時大讚「呢架校車堅正同有型，仲唔會有15年死期？」，而不少網民亦有同感，大讚車主「sweet爆」，「靚喎，除左車靚，車主應該係個 sweet daddy／mammy」、「好有愛啊！」、「做車主小朋友真係好幸福」。不過，由於車輛外貌與一般學校私家小巴相似，亦有網民擔心會有「上錯車」事件或涉法律問題，「會唔會有小朋友上錯車」、「『私家校車』喺咪運輸署嘅指明類別車輛呢？」、「咁樣改合法嗎？」。

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