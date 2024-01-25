奇葩！貼告示請鄰居增設Wifi密碼　剖白原因捱罵：怎會管到別人家

極品鄰居！台灣日前有外賣員分享趣聞，有屋苑的走廊張貼1張告示，內容大概是家中小孩經常在使用電子產品時，連接到鄰居家中的Wifi，影響其睡眠作息，故希望鄰居能為Wifi加設密碼，避免對小孩造成影響。不少網民批評該位家長，「睡覺前先收走3C產品啊」、「怎麼會管到別人家去」，並揶揄「小孩會吸到廢氣，要不要叫別人都不要開車好了？」。



台灣有家長為免小孩過多使用電子產品影響作息，竟要求鄰居加設密碼。（示意圖／gettyimages）

該外賣員在facebook群組「外送員的奇聞怪事」上載1張圖片，嘲諷道「半夜的樂趣，原本以為這種事都是網路看看而已，還真的遇到了，真不可思議」。圖片所示，在某屋苑的走廊被張貼1張告示，內容顯示某單位住戶希望鄰居家裏Wifi能加設密碼，事關「我家的學齡期小孩會連上貴住戶的Wifi使用」，導致其睡眠不足以及作息不正常，加上為免影響鄰居使用Wifi的速度及品質，盼對方能加設密碼。

不少網民批評該家長，「沒有裝置就不會去用網路了，怎麼會管到別人家去」。（FB「外送員的奇聞怪事」圖片）

事件引來網民批評，「改變不了別人，改變自己比較快」、「睡覺前先收走3C產品啊」、「沒有裝置就不會去用網路了，怎麼會管到別人家去」、「現在恐龍家長超多，會直接約束自己孩子的家長根本異類」、「如果是我就會回：『我要不要設定密碼是我的事，但是管教是你的事』」；又揶揄「小孩會吸到廢氣，要不要叫別人都不要開車好了？」。

亦有人對涉事住戶未有加設密碼感到離奇，「現在還有人不設密碼才奇怪吧，都沒有一點防範意識」、「他（貼告示者）的建議真的有建設性，也提醒住戶不被駭客入侵」；又建議該家長「把家裏所有設備都拿去連那個Wifi，等對方發現網路怎麼卡卡網速變慢，自然就會去加設密碼了」。

（FB「外送員的奇聞怪事」）