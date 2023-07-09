噪音滋擾難入眠！女生改WiFi名罵鄰居「賤人不得好死」　慘被提告

長期受噪音煩擾的滋味，沒經歷過的人怎會懂？台灣有女生因不滿鄰居經常發出噪音，嚴重影響其生活作息，忍無可忍便將無線網絡（WiFi）分享名稱改至「陳賤人半夜又很多噪音」、「331H4F-2犯賤吵人，不得好死」。對方得知後以「公然侮辱罪」提告，法院指更改WiFi名稱後，附近鄰里會看到，有損原告人的人格、名譽等，故女生被判罪成，不過隨後雙方達成和解。



台北地院認為更改WiFi名稱後，周邊住戶能看到侮辱性用詞，確信會貶低原告人的名譽以及社會評價，故認定被告人「公然侮辱罪」罪成。（GettyImages／示意圖）

台媒報道，台北林姓女子以及陳姓女子皆為租戶，屬是鄰居關係，林女對聲音格外敏感，難以忍受陳女長期製造的噪音，嚴重干擾她生活作息，一怒下便將WiFi分享名稱改為「陳賤人半夜又很多噪音」、「331H4F-2犯賤吵人，不得好死」。

台北地院認為更改WiFi名稱後，周邊住戶能看到侮辱性用詞，確信會貶低原告人的名譽以及社會評價，故認定被告人「公然侮辱罪」罪成。（GettyImages／示意圖）

陳女發現被辱罵後，決定以「公然侮辱罪」將林女告上法院。台北地院認為林女自更改WiFi名後，周邊住戶一旦開啟電腦、手機或平板的無線網絡搜尋功能時，便能看見侮辱性用詞，足以貶損陳女的人格、名譽，以及社會評價等。加上據另外李姓鄰居證詞，以及陳女搜尋WiFi名稱的畫面截圖，因而認定林女足犯「公然侮辱罪」。

經台北地院審理後，林女對其所犯的罪行直認不諱，惟陳女撤回控告，雙方最終達成和解，事件得已告終。而法院雖判處林女公訴不受理，但仍可上訴。

（綜合）