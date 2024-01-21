醉漢疑打暈城巴車長喊「八達通」　輕撫頭安慰　網民：點解摸頭？

醉酒後行為失常，最終要自負惡果！網上近日流傳1條影片，顯示數人在城巴巴士的車頭位置，當中車長在司機座位內向左橫躺昏迷，旁邊站着1名醉漢，當他見另1名光頭男行前時，即立即語無倫次地大叫，甚至打向對方心口，又大喊「八達通」，光頭男疑似想勸說，但難與醉漢溝通。而醉漢甚後輕撫車長頭部，相信想安慰對方。網民紛紛留言指，「點解要摸佢個頭？」、「個個講嘢都講唔正，冇一句得明」、「有聲嘅默劇，完全唔明」。



《香港01》已就影片內容向城巴查詢，正等候回覆。



車長在司機座位內向左橫躺昏迷，醉漢站在車長旁邊叫囂，內容語無論次，其間有人大叫「報警」。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

樓主將長約23秒的影片上載至facebook群組「馬路的事討論區」，表示片段由朋友拍攝，相信事發於今年1月20日晚上10時許，「懷疑醉酒佬打暈司機」，地點不明。片中見到數人站在城巴車頭位置，其中車長在司機位向左半橫躺，明顯陷入昏迷，醉漢站在車長旁邊叫囂，內容語無論次，其間有人大叫「報警」。

1名光頭男子原站在近樓梯位置，然後上前靠近醉漢，相信勸喻對方冷靜，醉漢卻出拳打向其心口，然後大叫「八達通」。光頭男只好退後站到原先位置，醉漢繼續指手劃腳，隨後卻伸手輕撫車長頭部安慰，光頭男無奈用略帶鄉音的廣東話表示「唔關我事」。

影片惹來網民熱議，多人留言質疑，「點解要摸佢個頭？」、「仲由佢攪司機個頭？」、「個個講嘢都講唔正，冇一句得明」、「有聲嘅默劇，完全唔明」、「淨係聽到咩報警咩八達通」、「巴士公司（應該）加返塊膠擋板啦」。

（facebook群組「馬路的事討論區」）