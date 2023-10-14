躁男疑打暈女子影片瘋傳！旁人力阻繼續施襲　網民籲查明襲擊原因

任何時候都不應訴諸暴力！facebook近日流傳1條影片，顯示1名灰衣男在戶外食肆追打1名穿黑外套女子，懷疑打到女子暈倒地上。其他人紛紛阻止男子，另一批人則照顧倒地女子，暫時未知施襲原因。有消息稱，該名男子來自台北。網民紛紛留言，部份人批評片中男子「垃圾」、「沒本事的男人才會對女人動手」，但亦有人認為「沒前因後果，不予置評」、「事出必有因果，會被打應該是有原因吧，雖然動手是不對的」。



灰衣男子猛力推前黑褸女子。（facebook群組「●【爆廢公社二館】●」影片截圖）

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涉事影片經過剪輯，被上載至facebook群組「●【爆廢公社二館】●」，片長約1分鐘，可見現場有多間戶外食肆，人群傳來嘈吵聲，1名灰衣男子突然猛力推向前方穿黑外套的女子，兩人你追我逐，部份過程被物件遮擋。鏡頭隨即拍向馬路位置，可見該名女子已經倒地。

隨後圍觀者分成兩批，一批人扶起女子照顧，另一批人阻止男子繼續走近，當中有人不停大叫「不要」，更有人向灰衣男攬頸，力阻對方上前，混亂間連滷肉飯店招牌也幾乎跌在地上。

影片引來多名網民討論，部份人留言批評片中男子「垃圾」、「沒用的男人才會打女人」、「沒本事的男人才會對女人動手噢」，但亦有人認為「沒前因後果，不予置評」、「事出必有因果，會被打應該是有原因吧，雖然動手是不對的」、「看事情的產生原因再決定」。

（facebook群組「●【爆廢公社二館】●」）