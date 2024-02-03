睇AV有罪？男子家中下載成人片　被拘留15天罰$3200　上訴結果是…

不少人觀賞成人影片解決生理需要，但吉林省松原市1名男子，被公安發現下載95部色情影片，以供自己觀看，雖然沒有散播任何色情訊息，但仍然被罰拘留15天，而且罰款3,000人民幣（約3,200港元）。案件引來各界譁然，調查案件的警員更擅自公布受害人個人資料以作報復。當局經調查後，認為處罰決定屬於失當，撤銷罰款一事，該名警員更需要停止執行職務接受調查。



顧男下載95部色情影片，純粹自己欣賞。（示意圖/Getty Images）

顧姓男子在網上發出帖文指，自己下載95部色情影片，純粹自己欣賞，沒有轉載給其他人，但有1天，吉林省松原市前郭縣治安大隊有3名警員上門，其中1人直接打開電腦翻查，警員表示「你（顧男）涉嫌在網際網路上複製不雅物品，跟我們走一趟吧」，然後搬走電腦主機，但沒有開出任何文件，只是聲稱「沒收犯罪工具」。

隨後警員在公安局發現其電腦裏有色情影片，顧男隨即告知自己只是在網上下載，「問我（顧男）傳沒傳到網路上過，我說沒有」，惟仍然要罰款5,000人民幣（約5,400港元）和拘留15天；經協商後，改為罰款3,000人民幣（約3,200港元），拘留日數維持一樣，顧男當晚被送到拘留所。

顧男被罰款人民幣3,000元（約3,200元），拘留15天，當晚被送到拘留所。（示意圖/Getty Images）

顧男15天後獲釋，認為自己明明沒有向外散播任何色情訊息，刑罰明顯過重，於是在網上公布事件，同時向有關部門申請類似上訴的行政復議，引來各界譁然，紛紛留言指「所有人都有罪了？」、「為何不能自己觀賞？」。但帖文開始出現針對顧男留言，包括公布其個人資料和疑似犯案紀錄，聲稱顧男毆打中年和老年婦女、網上發帖侮辱未婚女子，批評顧男「詆毀他人名聲，鑑定為人渣1個，支持公安機關打擊這類人渣！淨化網路環境，淨化社會環境」，顧男則指控所謂「爆料者」其實是調查其案件的前郭縣公安局治安大隊何姓警官。

前郭縣人民政府法制辦經審理後，認為公安局對顧男作出的處罰決定屬於失當，所以撤銷罰款。（示意圖/Getty Images）

當地傳媒追查「爆料者」發文紀錄，留意到其發布的汽車租賃或出售等帖文中留下電話號碼，和何姓警官電話一致，於是致電對方了解，但何男先稱打錯，但後來改口稱要按照新聞採訪規定，經相關審批程序後才能採訪，隨後相關「爆料」帖文被刪除。

前郭縣人民政府法制辦經審理後認為，公安局對顧男作出的處罰決定屬於失當，所以撤銷罰款，前郭縣警方亦向顧男道歉，退還罰款依法賠償，前郭縣公安局更決定何男停止執行職務接受調查。顧男滿意前郭縣人民政府和公安局做法，雙方已經達成諒解。

翻查資料，案件在2012年發生，近日被「翻炒」再引起熱議。

（綜合）