驚見乘客這樣穿乘巴士　港男公審變態：傷風化　網民圍攻後續更狂

搭巴士也有穿着自由吧？有港男於網上發布相片，公審嚴寒下有男生穿短褲及拖鞋乘搭巴士，直斥「變態」、「有傷風化」。帖文引來網民爭議，紛紛批評樓主做法，「我看你才是變態吧，人家穿着礙到你了？」、「人哋又唔係唔着褲，關你乜事？」、「完全唔make sense」。

面對網民圍攻，樓主極速刪帖，但已被網民截圖繼續廣傳炮轟，「咁快淆底？」、「着短褲拖鞋犯法咩。影人個個都有問題」。



本港連日天氣嚴寒。（資料圖片）

本港連日天氣嚴寒，氣溫跌穿10℃，惟不少人仍會穿短袖衫短褲出街，看似相當耐寒。不過有港男「看不過眼」，昨晚（1月23日）於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文並上載照片，公審有年輕男生穿短褲拖鞋乘搭巴士，「得嗰8度，仲有啲咁變態嘅人，短褲拖鞋，簡直有傷風化」。

從相片見到，當時天色已黑，男生上身穿了厚實外套，下身則穿短褲和拖鞋，正坐在巴士右邊近窗戶座位上看手機。

該港男於網上發布相片，公審嚴寒下有男生穿短褲及拖鞋乘搭巴士，直斥「變態」、「有傷風化」。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

公審帖文引來網民爭議，批評樓主做法無理，「關你X事咩」、「人哋又唔係唔着褲，關你乜事」、「有問題？人哋唔怕凍就得啦」、「1.着短褲拖鞋，同變態有乜關係？2.人哋唔怕凍，同傷風化有乜關係？完全唔make sense」、「我看你才是變態吧，人家穿着礙到你了？」。也有網民發現，樓主上載的相片，疑似在聖誕節拍攝，並非近日拍攝，「短褲點有傷風化？唔通啲腳毛引誘到佢？定條友根本唔知咩叫傷風化？條友聖誕都着短褲咁係咪又好傷風化呢？好多疑問」。

面對網民圍攻，樓主極速刪帖，但已被網民截圖繼續廣傳炮轟，「咁快淆底？」、「着短褲拖鞋犯法咩。影人個個都有問題」。另有網民笑言，「佢係咪想講咁着好容易傷風」、「影仔就影仔啦」。