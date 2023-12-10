勁過瑜伽褲？驚見女生這樣穿乘港鐵　港女公審肉酸　1句更狂慘了

穿瑜伽褲出街爭議常見，但竟然這樣穿也會被公審？有港女乘坐港鐵時，見到女生穿着時興「真理褲（運動短褲）」，認為相當難看，於是上載相片發文「公審」，直指「其實真係想知點解有人會着呢條咁嘅褲出街……好肉酸」。

帖文隨即惹起網民公憤，紛紛批評「人哋着咩關妳咩事啫？」、「條褲無問題，係樓主個人有問題」、「識唔識得尊重女性？」；也有網民指摘樓主偷拍再放上網公審行為才是無品又「肉酸」，「咁樣隨便影人擺上網，呢啲心態仲肉酸100倍！做人冇品格」。



有港女乘坐港鐵時，見到女生穿着時興「真理褲（運動短褲）」，認為相當難看，於是上載相片發文「公審」。（Facebook群組「好fashion呀你」）

該港女於Facebook群組「好fashion呀你」上載於港鐵車廂內拍攝的2張照片，留言「其實真係想知點解有人會着呢條咁嘅褲出街……好肉酸」。

相片見到，港鐵車廂內有女生穿着黑色「真理褲」，其中1張女生站在車門近座位位置，另1張則見到女生坐在凳上看手機，未知是否同1名女生。

樓主公審帖文引來網民爭議，大部份人都認為人人都有穿衣自由，與樓主無關，「人哋着咩關你咩事啫？」、「我成日都着呢種褲出街，咪普通一條短褲囉。好方便啊！有幾肉酸呢？」、「又唔係着條底褲出街有咩問題？」、「條褲無問題，係樓主個人有問題」、「識唔識得尊重女性？」。

也有網民認為樓主偷拍行為才是真正「無品」、「肉酸」，「咁樣隨便影人擺上網，呢啲心態仲肉酸100倍！做人冇品格」、「妳就真係影響到我哋香港人喇，影衰我哋」、「其實真係想，知點解有人會po呢啲咁嘅post出街……好肉酸」。