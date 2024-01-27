乘客叫85折的士　遲到15分鐘仲要等多個人　司機嬲爆當面取消訂單

守時是基本吧！近日有乘客透過叫車平台預約85折的士，結果遲到15分鐘，還要司機再等多1位乘客才開車。的士司機憤而取消訂單，又將事件分享到網上，不滿嘲諷「你的時間寶貴，我的時間是在等你」。沒想到未能「圍爐取暖」，反而被同行諷刺「抵死」，「等完再取消 onX」、「成街客，仲要走去做85折、扣10分」。



有的士司機指遇上乘客預約85折的士，結果遲到15分鐘，還要司機再等多1位乘客才開車。（《降魔的》劇照）

該的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖大呻遇上麻煩乘客，指日前在叫車平台接了張85折優惠訂單，從尖沙咀去大埔。結果在上車點等了15分鐘，乘客才出現，而且更表示尚有1名乘客未到，叫司機再等等，「話仲有一個來緊，好快」。司機大感不快，決定取消訂單，「我話成街客，做你85（折）、扣$10，還要等你15分鐘都未到，第一次在客面前取消order（訂單）」。

帖文引起網民熱議，有部份網民批評乘客浪費的士司機時間，亦有人支持司機取消訂單，「又想平又想舒服仲要遲到」、「做得啱！等10分鐘唔出現就要取消，時間成本！」。

不過，有不少行家就認為樓主取消訂單時機太遲，更諷刺「抵X死」，「5分鐘走啦，係你戇X等15分鐘」、「跳住錶等10分鐘我都唔會」、「等完再取消 onX」、「等多5分鐘都仲可以賺佢$160，取消咗唔知幾時先篤返張85折」、「你自己都識講，成街客，仲要走去做85折、扣10分」、「我係你真係del po（刪帖）算X數」。

（Facebook）