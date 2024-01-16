的士疑拒載影片瘋傳！拐杖老婦走近即駛走　網民看1點撐司機無錯

的士公然「拒載」？本港網絡流傳1段「的士疑拒載」影片，見到馬鞍山耀安邨的士站有的士於老婦走近時，竟即時開車離去，留下老婦呆站原地。影片引來網民熱議，有人批評司機行為離譜、「呢個的士司機真冇公德心」、「好自私」；但同時有大批網民看影片後幫司機解畫，認為未必是有意拒載，「接咗單去接人好奇咩？」、「可能個司機根本就唔知道有乘客想上車，有乜問題？」。



本港網絡流傳1段「的士疑拒載」影片。（影片截圖）

的士司機行為常惹關注，有港男在Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」轉載該段「的士疑拒載」22秒「車CAM（行車記錄器）」影片，留言「成日話冇圖冇片冇真相」。

事發上周六（1月13日）中午12時35分，地點在馬鞍山耀安邨的士站。影片見到，有手扶拐杖老婦慢慢走步向停在的士站的紅色的士，然而老婦好不容易走到的士車尾時只有一步之遙時，的士突然開車駛走。

的士疑拒載過程逐格睇▼▼▼

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看着的士揚長而去，老婦站在原地，用拐杖指向的士方向，似是表達不滿。後方的士之後駛前，司機問老婦「妳有無事？」，老婦望向的士，影片至此結束。而樓主留言批評：「人哋行動唔方便，如果咁啱借力開門，司機開車，佢跌咗喺度，係咪害X咗人呀？」

影片引來網民爭議，有人批評司機行為離譜，也有人認為司機做法無問題。（影片截圖）

影片引來網民爭議，有人批評司機行為離譜、「呢個的士司機真冇公德心，最起碼嘅助人為樂精神都冇」、「好自私」、「如果個客跌親你都幾麻煩」、「我試過係呢個位開窗問咗3架紅的，話畀50蚊去泳池都唔去，唔知咩心態，幾分鐘路程」。

但也有大批網民支持司機，認為未必是有意拒載，「接咗單去接人好奇咩？」、「其實代表乜嘢啫？個乘客又未上車」、「可能個司機根本就唔知道有乘客想上車，或者可能佢就剛剛接到柯打或者可能急去廁所，又或者可能肚餓食飯所以就開車！有乜問題？」、「可能末睇到個客有order或有事走先，未必不想載，當中只有司機先知，有時末必要咁快下判斷嘅」、「冇柯打唔會吉走的」、「多數唔係拒載啦，有綠的嘅地方佢坐紅的，近極都有限，好大可能個司機接咗order，淨係望一望右鏡就出」。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。