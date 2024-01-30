妙招！婚禮公司要求賓客入場前掃二維碼　防陌生人呃飲呃食掀熱議

印尼有婚禮顧問公司為了避免「不速之客」不請自來，導致宴會食物供不應求，令1對新人被指責招待不周，故推出掃描「二維碼」措施。他們會派員於宴會接待處看守，並設置電腦輔助登記，獲邀出席來賓都會有專屬的二維碼，到達會場進行掃描即可入席。不過此方法就引來不同聲音，有人認為婚禮要熱鬧，此舉有欠大方；亦有人贊同做法，認為能有效避免陌生人前來「攞着數」。



印尼有婚顧公司推出掃描「二維碼」服務，以防不速之客前來黐餐。（IG＠grinvitation影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，印尼有婚禮顧問公司在Instagram發布短片，配以標題「沒有不速之客，你的婚禮會很安全」。影片所示，婚宴公司安排工作人員站於宴會接待處，並設有數台手提電腦，有齊獲邀前來的賓客資料，各人亦有屬於自己的二維碼。當他們到達時，只需進行掃描即可入席，意味沒有邀請函者則會被拒入場。此方法引起網友熱議，有人批評主人家不夠大方，認為婚禮多人才會熱鬧；亦有人贊同做法，認為能有效避免陌生人前來「黐飲黐食」。

其實較早前有大馬有歌手舉行婚禮，出現「不速之客」不請自來蹭吃蹭喝，她不滿於社交平台分享事件，希望其他新人能小心這些「白撞」人士。有網民認出男子為「慣犯」，而且他們都是連群結黨，會互相交換情報，再去不同新人婚禮。更令人不忿的是，這此人會假裝好意給「人情」，內裏卻是冥鈔。

亦有另一位新娘子無奈分享，當時有親戚為了讓其婚禮有聲有色，沒有經過她的同意下，邀請為數不少的鄰居前來參加婚禮，她預算本來為150人，最後前來的賓客卻高達400人，令當天宴會食物未能供應充足。種種事件令網民笑言，往後辦婚禮人士或許要在入口處設立檢查站，沒有獲邀人士則不能入內，相信這間婚顧公司亦是因此而設立掃描二維碼措施。

（綜合）