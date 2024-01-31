離譜！兒子令中學女同學懷孕　家長竟問：如何完全避免兒子負責任

當意識到子女犯錯，父母到底應該如何處理？近日有台灣網民在網上發帖「求救」，稱兒子令中學女同學懷孕，但作為家長的樓主第一時間不是好好教育兒子，竟是離譜地想幫兒子「完全避免責任」。言論引起網民不滿，紛紛批評樓主是「垃圾家長」，「應該是從小就教導他要負責吧！」、「你這樣教小孩，以後會多有前途啦」。



樓主稱兒子與中學女同學發生性行為，結果令對方懷孕。（《我們的藍調時光》劇照）

近日有網民在Facebook群組「匿名公社」發帖向其他網民求助，稱兒子與中學女同學發生性行為，結果把女同學的肚子搞大，然而由於女同學年紀尚小，「不希望她影響前程」，加上怕事件會令同校的姐姐「難做人」，似是打算低調處理。不過他們並不打算負責或教育兒子，反而問網民該如何完全避免兒子負責任。

樓主希望幫兒子完全免責，因此發帖詢問網民。（《我們的藍調時光》劇照）

相關言論隨即引起網民強烈不滿，紛紛批評樓主是「垃圾家長」、「十分自私」，指作為家長有教育孩子責任，在兒子犯錯時應該教他承擔罪責，「應該是從小就教導他要負責吧！不是閃避責任」、「你家小孩有前程，被搞大肚子的就不需要前程？」、「想要完全逃避責任？你這樣教小孩，以後會多有前途啦」、「有這樣的父母難怪兒子這樣」。不過也有網民提出質疑，「是編的吧？」、「難以想像有這種爛人，如果是真的也太可怕了」。

亦有網民表示假如事件屬實，而中學女同學未滿16歲，那麼樓主兒子或涉違法，指台灣法律提及未滿16歲的男女合意性交或猥褻可能觸犯刑事犯罪，因此表示「避責？希望女方家長已經在提告路上」、「無法免責。花錢和解換緩起訴，或緩刑吧」。

（Facebook）