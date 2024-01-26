港男女疑野外激戰！呻吟聲響徹露營區　極速完事影片瘋傳震驚網民

【不雅片】情侶「愛愛」也要看時間地點，需要顧及旁人感受吧！本港網絡瘋傳1段「男女野外激戰」影片，指本港某露營地點凌晨時分有男女疑似「愛愛」，呻吟聲響遍全區，打擾旁邊營友睡眠。這段不足4分鐘影片引來網民熱議，有人認為該男女行為離譜自私，「道德何在？」、「佢哋係以為隻營會隔到音定係佢無care過？」；也有網民笑言「應該過去睇下問下咩事，叫到咁係咪唔舒服」、「如果係3分鐘內就攪掂就由得佢啦」、「人哋拎唔到2萬（生育津貼），要你賠呀」。



本港網絡瘋傳1段「男女野外激戰」影片。（影片截圖）

有男網民於Facebook群組「香港人露營分享谷」上載這段影片，抱怨他在本港某露營地點露營時，旁邊男女於凌晨時分疑似在「激戰」，打擾他睡眠，留言「露營時究竟阻人X嘢X街啲定阻人瞓覺X街啲？同埋五點鐘算係早定夜呢？」。樓主又特別標籤了「鼓勵生育」、「環保」。

影片長3分50秒，見到當時天色已黑，現場疑似有帳幕不停搖晃，未知是被風吹動還是帳幕內人士動作所致。片中並傳出相當響亮的女性呻吟聲，不斷以廣東造說「唔得，唔得，唔准啊」，又問「你睇下你飲定我飲」，之後再發出呻吟聲，重複「唔得啊」。

影片引來網民熱議，有人認為該男女行為離譜自私，「道德何在？」、「佢哋係以為隻營會隔到音定係佢無care過？」、「發神經，天寒地凍打野戰」、「報警！公眾地方行為不檢」。

也有網民笑言「應該過去睇下問下咩事，叫到咁係咪唔舒服」、「如果係三分鐘內就攪掂就由得佢啦」、「3分鐘咁快？」、「好癲，人哋拎唔到兩萬（生育津貼）要你賠呀」、「露營X嘢佢哋可能會驚㗎，過去幫佢哋加油」、「營外面吶喊助威」、「應該過去睇下問下咩事，叫到咁係咪唔舒服」。另有網民估計，2人未必在「愛愛」。