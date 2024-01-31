好技術！私家車卡大圍「新手地獄」轉彎位　的士司機「代駕」解圍

好人好事！近日有私家車司機駛到有「新手地獄」之稱的大圍某停車場時，卡在彎位進退兩難，幸得後方的士司機幫忙「代駕」，終成功解困。而的士司機除了善心獲大讚外，其「偷位」技術亦得到網民佩服，「高手，身手好，人品更好」、「啲人驚揩花孭鑊，唔係個個都肯幫」、「有人肯幫手現今世代好難得」。



有私家車司機駛到有「新手地獄」之稱的大圍某停車場時，卡在彎位進退兩難。（@BrianSiuChannel/YT影片截圖）

該段的士車Cam片長2分10秒，題為「私家車轉彎遇困難，路過的士佬幫一幫拖，很快搞掂」，影片自本月20日上傳到Youtube後，短短6天就已經有逾17萬次觀看次數。從片中可見，現場應為大圍新翠停車場，當時的士司機疑正接載乘客進入該停車場，卻見前方1輛銀色SUV被卡在轉彎位，前後挪動都未能成功駛出，而的士就被堵在後方。私家車司機技窮之際，突然見到後方的士，便搖下車窗大叫：「司機大哥，可唔可以幫幫手啊？」

的士司機同意幫忙，但出乎意料的是，私家車司機不是請的士司機幫忙「睇位」，而是即時下車讓出司機位，將「駕駛大權」交予的士司機。而的士司機上車後先觀察了一下牆邊及車身距離，之後嘗試開車，扭軚偷位再轉彎不需1分鐘已成功解除困境，其間還與私家車司機交流了數句。

該段影片近日在多個社交群組被廣傳，有部份網民指私家車司機「技術爭啲，要再練下」、「無咩信心」，但亦有網民留意到該彎位牆身有不少刮痕，稱該停車場一向有「新手地獄」之稱，又指自己也有類似經歷，「新翠真係新手地獄」、「上次揸架300仔上去都滴晒汗，走時就係依個位卡住咗…多得個的士大哥幫手睇位加指點，先成功全身而退，感恩」、「落到下面轉出去都係難，兩個朋友部車側裙都係咁揩花」。

有不少網民大讚的士司機「好心、好技術」，「這位的士先生，少有的大好人」、「所以話的士車長係臥虎藏龍」、「高手，身手好，人品更好」、「揸人哋架車無咁熟手都咁快搞掂」、「好多人靜係識笑X人，所以世上需要更多你依一種好人」、「啲人驚揩花孭鑊，唔係個個都肯幫，司機大哥好嘢啊！」、「有人肯幫手現今世代好難得，而家下下講責任，如果揸上手整花撞凹就有排煩」。