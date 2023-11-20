車輛排隊入停車場　女子突企閘口人肉霸位　得戚插隊下秒結局慘了

繁忙時間進出停車場，要多等一會是正常不過的情況。浙江省最近流傳1條「車cam」影片，顯示有私家車排隊等候駛至露天停車場閘口繳交費用時，1名女子突然走到車頭位置「人肉霸位」，再示意親友駕車前來插隊，甚至一度手指片主車輛，以警告切勿駛近。當女子親友「得戚」駛至打算插隊時，竟猛然撞向車閘右邊欄杆，當場失威的親友不但未能貪快，還要下車了解撞車情況。片段引起網民熱議，笑言「打開車窗笑啊」、「笑死我」，又揶揄女子「指揮能力這麼强，適合做領導呢」。



車cam私家車前方有車，打算等候對方繳費後才駛前，但突然有1名女子趁機站在2車之間。（影片截圖）

涉事車cam影片長約28秒，事發浙江省杭州市，現場相信是一個露天停車場。片段顯示，片主車輛正跟隨車龍打算離開停車場，並打算等候前方車輛繳費後才駛前至閘口。這時1名女子突然走到片主車輛車頭，站在2車之間「人肉霸位」，當見到前方私家車完成繳費後閘杆升起，即立即揮手示意親友駕車前來插隊。

片主不願被女子插隊，於是稍微避開，打算繞過對方駛前，但女子立即將手擺在身後，甚至指住片主車輛的司機位置，警告不能再駛近，片主無奈唯有停車等候，避免釀成意外。

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女子繼續揮手示意親友駛至，其間一度向片主車輛伸手，未知是作出挑釁，抑或示意片主繼續等候。豈料親友駛過來後並無即時繳費，反而下車及做出雙手攤開動作，由於車cam角度所限，未能拍到發生何事，但片中有文字補充，指該車輛意外撞到車閘右邊欄杆。

多名網民看過片段笑言「打開車窗笑啊」、「笑死我」，又揶揄女子「指揮能力這麼强，適合做領導呢」、「用手這個一指好不爽，就想下車理論」。

（綜合）