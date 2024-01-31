無好報？學生哥執銀包好心交還　失主發現錢全丟懷疑偷錢報警處理

好心卻遭懷疑？近日有網民遺失銀包，翌日獲住宅會所通知找回，然而失主卻發現銀包內約8,000至10,000元現金被人盜去，於是報警。翻看片段後發現送回銀包的人為1名女子及3名應為小學生的男童，失主一度懷疑對方取走其銀包差不多1天，事後卻發現可能誤會了對方，因此向他們道歉，「知道小朋友路不拾遺，不應該懷疑佢哋同家長，對不起」。但是相關言論卻引起部份網民不滿，批評失主「好人當賊辦」，更大嘆「好人難做」。



近日有網民遺失銀包，之後有3名男童拾到銀包後經住宅會所交還。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該失主日前在土瓜灣某私人高尚住宅的住戶Facebook群組發帖，稱日前下午發現遺失銀包，銀包內約有8,000至10,000元現金，翌日早上收到住宅會所通知，指銀包已被找回。失主前去取回銀包時，發現所有錢已經不翼而飛，於是即時報警。

翻看閉路電視後，失主發現是3名男童在1名女子陪同下交還銀包，「3個細路男仔，大約5、6年級左右」，又懷疑對方「keep咗我個銀包差不多成日！定係你哋搵到時，都已經冇晒錢？」，並慨嘆稱「地上執到寶，問天問地攞唔到」。

失主前去取回銀包時，發現所有錢已經不翼而飛。（《結過一次了》劇照）

然而，有網民認為失主言論有失偏頗，指男童們可能只是拾到銀包好心交還，「如果拎咗錢，仲會交去會所咩，好心啦」、「我唔相信有人會攞走1萬蚊但又會親自送個銀包去Counter，執到個空銀包送去Counter就大有人在」。

失主更新帖文，向男童們及其家長道歉，「知道小朋友路不拾遺，不應該懷疑佢哋同家長，對不起！也多謝你哋幫我執返我銀包」，並希望他們提供更多線索釐清拾獲銀包的確切地點及時間。

有網民截圖後上傳到其他群組。（FB圖片）

雖然失主已經在帖文道歉，但仍有部份網民「唔收貨」，並截圖上傳到其他群組，批評失主「好人當賊辦」，更大嘆「好人難做」，「依家啲人咩心態！學生哥執到銀包，仲要俾人懷疑、報警」、「條友都幾衰格喎！自己唔小心仲怪人，真係不知所謂」、「跌咗攞得返證件已經好好」。甚至有人稱「以後唔好做好人」。

（Facebook）