巴士撿銀包物主叫「椎名瑞稀」　網民熱搜真身震驚：建議親手交！

【巴士／失物】巴士上拾獲證件隨時有驚喜？有女網民日前乘搭龍運巴士N31線，發現座位上有乘客遺失銀包，她打開發現證件姓名是「椎名瑞稀」，估計對方並非香港人，已交予巴士司機處理。

帖文引來網民熱議，有人建議樓主把失物交到領事館，「麻煩少少但交得返喺佢手上」。惟由於「椎名瑞稀」姓名比較特別，大批網民熱搜名字「主人」，結果發現疑似真身相當震驚，紛紛建議樓主要「親手交」，「堅定流呀！幾正喎」、「機會來了」、「如樓主比較忙，我可以親手送去日本」。



有女網民日前乘搭龍運巴士N31線，發現座位上有乘客遺失銀包，她打開發現證件姓名是「椎名瑞稀」。（Facebook群組「香港失物報失及認領群組」）

該女網民周二（1月23日）於Facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，指她乘坐龍運巴士N31從機場往荃灣愉景新城，其間發現座位上有乘客遺失銀包，打開發現「主人」名叫「椎名瑞稀」，「應該唔係香港人，已交給巴士司機」。

從樓主上載相片見到，銀包內有證件寫上姓名「椎名瑞稀」，證件上時間以日文「金（星期五）」、「水（星期三）」顯示，另有俗稱「西瓜卡」的日本儲值卡「Suica」，估計物主是日本人。

相片見到，銀包內有證件寫上姓名「椎名瑞稀」。（Facebook群組「香港失物報失及認領群組」）

帖文引來網民熱議，有人建議樓主把失物交到領事館或機場，「麻煩少少但交得返喺佢手上」。

然而，由於「椎名瑞稀」姓名比較特別，大批網民熱烈搜尋名字「主人」，結果在Instagram（IG）發現同名同姓的疑似「真身」，竟是日本美女網紅，在IG擁有超過29萬粉絲。

網民熱烈搜尋名字「主人」，結果在Instagram（IG）發現同名同姓的疑似「真身」，竟是日本美女網紅。 （IG）

網民看到相當震驚，紛紛建議樓主要「親手交」，「堅定流呀！幾正喎」、「機會來了」、「如樓主比較忙，我可以親手送去日本」、「機會來了」、「天賜良緣」。也有網民認為可能並非本人，「應該唔係，正常無人會用真名」，惟隨即有網民指出，「用呢個稀堅係少見，可能真係本人」。