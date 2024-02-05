公司尾牙頭獎是iPhone15！包裝盒見1標記勁失望　打工仔斥：超爛

企業為答謝員工過去一年辛勞，都會舉辦尾牙（做牙）聚餐！日前台灣就有打工仔分享公司尾牙頭獎是iPhone15手機，不過他們並沒有因此興奮，事關這部手機原是其他部門所訂購以作公用，使用後發現型號不對，所以才被更換掉，沒曾想公司會把「二手貨」當作頭獎，不忿稱「史上最傻眼公司」。許多網民安慰樓主，「有就不錯了」、「iPhone二手還是蠻好賣的，可以賣掉啊」；亦引來不少「苦主」分享更令人傻眼的獎品。



台灣有公司尾牙辦抽獎，頭獎為iphone15，卻因1點被狠批「超爛」。（蘋果官方網站）

「史上最傻眼公司」該打工仔在Dcard以「尾牙頭獎是退貨手機！！超爛！」為題發帖，指公司某行銷部門因為需要進行拍攝工作，所以訂購1部型號為iPhone15，且有256GB容量的手機以作公用，不過使用過後，公司才告知原來需要的是型號iPhone14，而容量為128GB手機，所以已立刻作出更換。

直至尾牙聚餐當天，被換掉的iphone15居然再次出現，更被當作頭獎獎品送出。樓主解釋，眾人得知是「二手機」的原因是，被更換時有同事在手機盒子上標以黑點作記號，而頒獎同事看到黑點繼而揭發事件，故感不滿稱「不懂公司這波操作？」。

頒獎同事看到黑點記號，發現是被退掉手機，因而揭發為「二手貨」。（《最佳利益》劇照）

許多網民認為有iPhone手機其實已經很不錯，「有規定頭獎一定要是全新的嗎？」、「有就不錯了」、「反正我抽不到」、「中小企業基本上是這樣」、「我們單位頭獎只有一兩千吧」、「iPhone二手還是蠻好賣的，可以賣掉啊」；不過亦有留言覺得公司安排不恰當，「寧可送爛一點，也不要送二手品，這是感覺的問題」。

帖文引來其他打工仔分享更令人傻眼的獎品，「我還抽過公司辦公室淘汰換下來的空氣清淨機，連濾網都沒換過也沒清理，還是廠商贊助給公司辦公室使用的，有夠沒水準」、「我尾牙還抽到發霉的東西，根本不能用，噁到吐」、「我尾牙抽到過期的香水跟蒸氣眼罩（眼罩還是2022年的）」。

（Dcard）