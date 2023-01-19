尾牙「抽中二獎」幾千蚊現金　開心得濟竟話畀老婆知　結局不意外

年節將近，許多公司也紛紛舉辦尾牙，犒賞員工一年來的幸苦，並有各式各樣活動與抽獎，讓活動有賓主盡歡的感覺。



日前一網友在臉書上發文表示，參加爆料公社的尾牙活動，抽中現金8千元正（台幣，下同），隨即跟家人分享喜悅，誰知下一秒變過路財神，太座把獎金都分配好，也讓原po 無奈詢問網友們，應該先把獎金花掉後回家，還是乖乖奉上安太座。

有網友建議，先花掉再回去跪算盤，太座安得好來年沒煩惱，花點錢安太座必須的，讓原po哭笑不得，為了一年順利乖乖繳回。

點圖看看中獎網友與老婆的對話截圖：

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網友於「爆廢公社」發表：「今天是爆料公社的尾牙，我不小心經過現場，就被熱情的大家拉進去參加。主辦單位真的非常用心，還舉辦了抽獎活動，吃得開心也玩得開心。」

「我非常幸運的抽中現金8千，馬上跟太座分享喜悅，結果不出意外的話，馬上就要有意外了，這個硬是扣太座稅，8千當場剩下1千。我是不是應該花完再回去？還是為了未來一年安太座啊？」

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網民回應：「應該拿別的先給你拍，這樣起碼能還有私房錢。」「手氣真好，我是說你老婆。」「你不要分享就沒事，現在好啦，私房錢都沒了。」「吃完送到我媽家，我笑了哈哈哈哈哈！」「以後不要講不就沒事了。」「如果是我，我會說沒有抽中，然後8000自己存起來。」「分享出來馬上不見，趁還沒回家之前趕快多摸兩下，記住曾經手上有8000的手感。」

還有人留言道：「不安太座，馬上就會有意外了，為了平安還是乖乖上繳。」「新的一年太座要安好安滿。」「至少還有一點點湯喝，總比全部沒收來的好，要珍惜這得來不易的1000哦！」「區區5000就想安太座？你想得也未免太簡單了。」「安好太座人生是彩色的。」「路人也能參加抽獎？偉大的爆料公社！」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】