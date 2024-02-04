立春開運法　做一件事財運旺足全年　五個生肖須「躲春」避厄運

「立春」是一年24節氣的開始，命理老師柯柏成表示，今年立春將在2月4日下午4點26分53秒交節氣，民眾可透過「利存法」幫自己的財運添個好彩頭，但也點名生肖龍、狗、牛、羊、兔「躲春」，以免厄運纏身整年。



柯柏成表示，由於兔年閏年的關係，立春來的比除夕還來的早，交節氣代表生肖的起算，也就是說之後出生的新生兒雖然還沒過年就算是屬龍了。另外，每次立春必做的開運「利存法」也不可少，請在這一天將168元、1688元轉進自己的銀行帳號，或者是現金放進自己的錢包，可以啟旺自己財運事業運一整年。

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柯柏成提到，在傳統習俗裡，這幾類人需要在立春這天，進行適當躲避，這就是俗稱的「躲春」。傳說中值年太歲都會在立春這個交節氣時來辦準點交接，有犯到太歲的幾個生肖就需要迴避，以免被太歲沖個正著，按照刑、值、沖、害、破的原則，龍、狗、牛、羊與兔五個生肖的朋友就需要躲春。

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柯柏成提醒，躲春有幾個原則，就是交節氣的那個時辰盡量不要外出到人多的地方，無可避免盡量不要吵架，再委屈也是盡量離開現場，只要脾氣忍不住，一出口就輸了，在家安靜待著是個不錯的選擇，但無可避免因為工作或生活關係，就穿著有紅色系列的衣著，絕對避免的是在這個時辰到醫院探病，若非至親就避開這一天去醫院探病，家人不幸因故住院需要陪伴的，也是要在身上點綴一些紅色系的衣物，圍巾、手套或帽子都可以。

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立春前後三天不適合參加奠儀，這是原則，如果是一般喪家也不會選這種日子辦告別式，傳統民俗上認為一開春就辦白事，會讓喪家一整年不吉利，但如果是遇到像不忌諱的基督天主教信徒選這幾天辦奠儀，建議盡量禮到人不到，表達情意即可。

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