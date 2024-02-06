結婚好日子2024/25｜龍年結婚吉日擇日必睇！附相沖生肖+禁忌

【結婚好日子2024/2025｜宜嫁娶吉日】傳統婚嫁而言，準新人必須擇一個吉日結婚，才有利新娘新郎雙方，婚姻生活亦會幸福美滿。縱使2024年是「盲年」，未如2023年般是「雙春兼閏月」的結婚好年，但仍有宜嫁娶吉日，加上只需選擇一個適合新人的黃道吉日，婚禮當日亦會順順利利，夫妻二人感情依然是和睦恩愛，一生幸福。《01女生》邀請到星級大妗姐羅勤芳，為大家列出2024 甲辰年宜嫁娶吉日，大家不妨參考一下！



新人必睇！2024 甲辰年宜嫁娶吉日

2024 甲辰年結婚吉日【農曆正月】

2024 甲辰年宜嫁娶吉日｜農曆正月 (01 製圖)

2024 甲辰年結婚吉日【農曆二月】

2024 甲辰年宜嫁娶吉日｜農曆二月 (01 製圖)

2024 甲辰年結婚吉日【農曆三月】

2024 甲辰年宜嫁娶吉日｜農曆三月 (01 製圖)

2024 甲辰年結婚吉日【農曆四月】

2024 甲辰年宜嫁娶吉日｜農曆四月 (01 製圖)

2024 甲辰年結婚吉日【農曆五月】

2024 甲辰年宜嫁娶吉日｜農曆五月 (01 製圖)

▼▼▼【按圖看農曆六月至十二月結婚吉日】▼▼▼

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6大結婚禁忌

結婚禁忌｜1. 不用單月

如正、三、五、七、九、十一月。因為三月忌清明，七月忌盂蘭節，九月忌重陽傳說會多鬼怪出沒，怕會對新人不利。

結婚禁忌｜2. 六月不用，恐半世夫妻

結婚禁忌｜3.忌相沖新郎新娘年生，自己生日之月不用

結婚禁忌｜4.忌相沖主婚父母年生，父母生日之月不用

嫁娶禁忌｜5.祖宗生死忌之月不用

結婚禁忌｜6.大時大節日不用

甚麼是「六沖六合」?

六沖

子（鼠）沖午（馬）

醜（牛）沖未（羊）

寅（虎）沖申（猴）

卯（兔）沖酉（雞）

辰（龍）沖戌（狗）

巳（蛇）沖亥（豬）

六合

吉配：任何一組的兩個人，聚合能加大雙方的力量，相處融洽，且相互都很願意幫助對方，六組貴人。

六合吉配：子與丑合、寅與亥合、卯與戍合、辰與酉合、已與申合、午與末合。

「這些日子」，亦是婚嫁不宜用!

除了上述日子，還有以下日子都是婚嫁慣常不用的。當中包括亥日、歲破日、月破日、四離日、四絕日、上朔日、日月食期、三娘煞，以及每月之初三、初七、十三、十八、廿二、廿七。

(資料由星級大妗姐羅勤芳提供。)