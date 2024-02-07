慘了！餐廳見情侶睇「餐牌」　下秒揭是這物笑爆網民：確實是菜單

男性天生愛看美女，本來是無可厚非，不過日前有網友分享1張圖片，只見有1對男女坐於餐廳，兩人疑似在看餐牌準備點餐，不料細看居然發現「餐牌」竟然是張A3呎吋紙張，上頭顯示Instagram追蹤帳號紀錄頁面，而男方單手拖頭兼閉眼模樣像極被「捉痛腳」，惹來大批網民「食花生」，笑稱「對他來說，的確是個菜單」、「好兄弟，請告訴我事件後續發展如何」。



有女生以A3呎吋紙張，打印男友於社交平台所追蹤女生帳號紀錄。（FB「MsDee Bruce」圖片）

有網民在facebook帳號「MsDee Bruce」分享了一張照片，而相中配以標題「真的以為她在拿菜單，可惜不是」。從照片所示，拍攝地點為餐廳，一對男女正坐着查看餐牌，女子甚至展示手勢在詢問男生。不過仔細看便會發現，所謂的「餐牌」其實是張A3呎吋紙張，內裏為Instagram追蹤帳號紀錄頁面，加上男方單手拖頭兼閉眼，疑似表現出被斥責後非常無奈的樣子，情況就如被女友揭發偷偷追蹤其他女生而被問責般。

帖文引來許多網民爽吃「花生」，笑指「對他來說，的確是個菜單」、「他看起來很像很頭痛的樣子」、「她還另有創建簡報，以進一步展示您的過錯」、「好兄弟，請告訴我事件後續發展如何」、「告訴她真相吧兄弟」。不過亦有留言表示，「這是這間餐廳『Pak Mat Western』的行銷手法」。

（FB「MsDee Bruce」）