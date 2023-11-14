應援手段報復！交往7年半男友出軌　女子租廣告燈箱開名數臭惡行

應援偶像時，許多人會選擇購買廣告位置作宣傳，這種應援招式亦可以用來懲罰渣男！英國1名女子從男友手機短訊得悉對方出軌，一怒之下決定對外公布渣男惡行，以租借大型廣告燈箱方式，寫上對方大名，怒罵「你這個道德敗壞的渣男」，將其偷食一事公諸於世。由於廣告牌位於倫敦中心大街，即時吸引許多途人注目，紛紛停下拿起手機拍照，等待「食花生」的網民更希望當事人能交代事件後續。



國外有女子租借大型廣告燈箱張貼「告示」，大爆前度偷食惡行。（TikTok＠vanvertise）

綜合外媒報道，女子莎拉（Sarah）在倫敦市中心的廣告大螢幕上付費發布一則「告示」，藉此報復前度。TikTok帳號「vanvertise」分享短片，並配以標題「當你行走在倫敦市中心，看到廣告牌上寫道：致我劈腿的男友帕特爾（Daniel Patel），我看到了你的短信，七年半的感情付之東流。享受『工作』吧，你這個道德敗壞的渣男」。從字面意思大概能猜測，相信男子是以工作為由，出外與秘密情人幽會，卻不慎被女友揭發。

男女老幼都被「告示」吸引，紛紛停下腳步觀看。（TikTok＠vanvertise）

從片段可見，男女老幼都被「告示」吸引，紛紛停下腳步觀看。有大批「食花生」網友想知到更多有關劈腿故事細節詳情，「我希望演算法能讓我再次看到這個內幕」、「我們需要一個講故事的時間」。有人就覺得報復未夠「完善」，建議「應該將對方電話放上去，讓人們一直打給他」、「將這正常化吧！也許這樣會少些人敢對伴侶不忠」。

（綜合）