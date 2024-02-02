過年好似仲辛苦過返工？網民列N個缺點惹共鳴　時間多卻不自由

農曆春節即將到來，不少台灣網民已經訂好車票，返鄉和家人團聚過年。不過，有一名網友認為，自己對過年沒什麼特別的感覺，會覺得就是難得的長假，卻有很多時間處於不自由，甚至忙碌的狀態，直言「放完年假反而比工作更累」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。



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這名網友在PTT以「真的有人喜歡過年嗎？」為題，指出自己沒有特別喜歡過年，認為在短短的年假裡，要打掃、採購、拜拜或跟不熟的親戚應酬，工作、交往、結婚、生育都可能會被問一輪，認為難得的長假，卻有很多時間處於不自由，讓他好奇發問「真的有人是發自內心喜歡過年嗎？」

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貼文一出後，有不少網友持相同看法，認為過年心很累，紛紛表示「小時候喜歡，長大無感」、「不喜歡，很厭惡，塞車、人擠人、消費全部漲翻天」、「過年家裡來一堆親戚，要被問很多私密問題，跟長輩賣笑臉很煩」、「超厭惡過年的，光拜拜這件事就煩死了」、「現在都是老人在過，等再過30年，或許很多習俗傳統都會消失了」、「跟親戚應酬比起來，我超愛上班」。

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不過，也有部分網友持相反意見，認為過年連續假期非常適合休息充電，紛紛回應「因為我家沒那些傳統，過年在家睡到爽」、「很喜歡過年也很喜歡傳統的過年」、「現在喜歡，因為沒你說的那些，只要安靜放假休息就好」、「我喜歡過年大家聚在一起哈拉的感覺，拿到壓歲錢然後跑去彩券行拚刮刮樂」、「放假就是爽阿」、「喜歡啊，平常四散的家人只有這時候會聚在一起」。

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