2024龍年開運｜12生肖用什麼顏色銀包最聚財　這兩種人忌用白色

新的一年，人人都期盼能迎來好運與財運，銀包是日常生活中重要用品，台灣塔羅牌老師艾菲爾指出，銀包的顏色是影響財運的重要關鍵，同時羅列12生肖使用什麼顏色的銀包最能聚財，用對銀包能讓自己更有財氣。



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生肖五行為木的虎、兔

適合：綠色或藍色銀包

綠色為木的代表色，可以增強木的生旺氣，有助於提升財運及事業運；藍色是水的代表色，可以滋養木，讓木更茁壯，有助於增加收入和財富，讓屬虎、兔者新的一年，財源滾滾來

忌用：白色（白色屬金，金克木）

生肖五行為火的蛇、馬

適合：紅色或紫色皮夾

紅色為火的代表色，可以增強火的旺盛氣，有助於提升人氣和桃花運；紫色是火中帶金的顏色，可以增加貴人運和權力運，有助於提升地位和名聲，讓屬蛇、馬者新的一年，得到更多機會與好運。

忌用：藍色（藍色屬水，水克火）

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生肖五行為土的牛、龍、羊、狗

適合：黃色或棕色銀包

黃色是土的代表色，可以增強土的穩定氣，有助於提升健康和家庭運作；棕色是土中帶木的顏色，可以增加學習和創造力，有助於提升智慧和才能，讓屬牛、龍、羊、狗者，新的一年有更多安全感和成就感。

忌用：綠色（綠色屬木，木剋土）

生肖五行為金的猴、雞

適合：白色或金色皮夾

白色是金的代表色，可以增強金的清潔氣，有助於提升品味和形象；金色是金中帶火的顏色，可以增加活力和魅力，有助於提升自信和吸引力，讓屬猴、雞者在新的一年，有更多魅力和風采。

忌用：紅色（紅色屬火，火克金）

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生肖五行為水的鼠、豬

適合：黑色或灰色皮夾

黑色是水的代表色，可以增強水的深沉氣，有助於提升智慧和隱藏力；灰色是水中帶土的顏色，可以增加實力和耐力，有助於提升實力和堅持力，讓屬鼠、豬者新的一年，有更多智慧和堅持。

忌用：黃色（黃色屬土，土克水）

艾菲爾老師指出除了用生肖判斷外，也可以查看自己的八字喜忌，例如：命理忌火，就不能用紅色銀包；命理忌金，則不能用白色或金色丶黃色銀包，並提醒無論何種色系包包丶銀包，都建議以深色皮夾為主。

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另外，艾菲爾老師表示2024為甲辰年，在60甲子年中，「甲辰年」排名第41名，印有41尾數的百元大鈔非常適合在2024年當錢母使用，能夠旺發財運。

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