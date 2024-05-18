無換港幣兼唔識路　坐小巴遇乘客咁幫忙　小紅書女：香港人太好了

「香港人真的太好了！」，早前有內地女生來港遊玩時不識路，正煩惱之時，遇到1名港人大叔主動教她坐什麼車，見她沒有現金坐小巴又幫她付車費。在她該下車之時，司機和乘客都紛紛提醒她到站，又熱心地教她怎麼走。她大為感動，又對港人改觀，認為港人並非不友善，反而相當熱心，於是在小紅書發帖大讚港人。



樓主在小紅書發帖，分享在小巴上遇到司機及乘客熱心幫忙的經歷。（小紅書圖片）

該名內地女遊客早前於小紅書以「親身證明，香港人真的太好了」為題發帖表示近日首次來港旅遊行山，之後到了一處較偏遠的地方想坐車到彩虹轉乘港鐵。由於人生路不熟，她面露迷茫神情，結果有1名熱心的大叔就主動詢問她要去哪裏，又教她坐什麼車。

上小巴後，她發現原來小巴只收取八達通和現金，但她卻沒有兌換港幣，所幸比她早下車的大叔幫她付了車資。而大叔下車前，還特意叮囑司機稱樓主要在彩虹站下車，請司機到站時提醒她一聲。結果車上其他乘客聽到了，都在樓主該下車時開聲提醒，又教她如何走到港鐵站，「等我到站的時候，從司機到乘客都叫我，跟我說就在旁邊，下個樓梯就行」。

事件令樓主深受感動，表示以前總以為香港人不算友好，沒想到親身經歷後大為改觀，「本來爬山都累死了，現在我覺得自己恢復了」，又大讚港人，「我真的覺得香港人太好了」。

事件令樓主深受感動，發帖大讚港人。（小紅書圖片）

有不少網民留言表示有同感，又指香港是個「有人情味的地方」、「普遍來講，香港人熱心的比冷漠的多很多」、「只要有禮，香港人對所有人都會很好，對他不好的，請自我反省」，但亦有港人笑言「我們香港人是熱心的時候真的很熱心，暴躁的時候也是真的很暴躁」。

（小紅書）