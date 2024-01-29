港人札幌自駕遊漏帶國際車牌　網上發帖盼人肉速遞　結局極窩心

不少人到日本旅遊都會選擇自駕遊，但最近有港人在社交平台發帖「求救」，指自己已身在日本北海道札幌市，卻忘記帶國際車牌，故碰碰運氣問道會否有其他港人即將前往札幌，可幫忙攜帶其國際車牌，他將給予800港元作報酬。當大批網民笑言「留名睇奇蹟」時，竟然1名女網民留言，指自己翌日便乘坐飛機到當地。樓主最後報喜，並上傳1張他手拿國際車牌，在札幌車站外拍攝的照片，感動直言「人間有愛、有奇蹟」。



1名港人在網上發帖「求救」，指自己身在日本北海道的札幌市，卻忘記帶國際車牌，故碰碰運氣問道會否有其他港人即將前往札幌，可幫忙攜帶其國際車牌。（示意圖 / （Air Japan圖片）

該港人日前在facebook群組「香港人旅遊及酒店交流谷」發文「緊急求救」，稱自己人在北海道札幌，本想自駕遊，卻發現沒有帶國際車牌，曾打算安排快遞公司「急件速遞」，惟獲告知札幌屬偏遠地區，故最快也要48小時或120小時後才送達。樓主擔心車牌無法及時送到，故只能在網上碰碰運氣，問道「有無人今日或聽日會由香港去札幌？」，並將以800港元當作報酬。

當大批網民笑言「留名睇奇蹟」時，竟然1名女網民留言，指自己翌日便乘坐飛機到當地。（facebook截圖）

帖文一出，不少網民紛紛以「奇蹟」形容樓主請求，表示「你搵人幫你去香港機場睇住飛札幌航班咁上下時間，逐個問」、「求助航空公司會唔會簡單啲？」、「有奇蹟出現未？」。不過，後來竟有1名女子留言，表示「我聽朝九點幾機去」，願意幫樓主做「人肉速遞」，樓主後來也更新帖文內容，「師姐已經幫我將本國際車牌由香港帶到嚟札幌了，啱啱好趕得切聽日拎去租車，人間有愛、有奇蹟」，並稱以後都會將國際車牌貼在護照上，以免犯同樣的錯誤。他又上傳1張手拿國際車牌，在札幌車站外拍攝的照片。

樓主最後報喜，並上傳1張他手拿國際車牌，在札幌車站外拍攝的照片，感動直言「人間有愛、有奇蹟」。（facebook圖片）

大批網民得知樓主最後獲好心人相助後，紛紛感歎「真係有奇蹟」、「記住呢個經歷，之後都要樂於助人呀！」、「好有愛，個group 真係做到守望相助」、「患難見真情，盡在香港人」、「下次唔好咁大頭蝦啦，唔係下下都咁好彩㗎」。.