西客！拎外賣唔肯掂手挽　下秒GG了　1句咁罵外賣仔超衰惹公憤

外賣食品跌在鐵閘外，湯汁漏了一地，是誰的錯？有外賣員早前在網上發文發相，大呻送外賣遇到西客，指對方似是怕他的手「有毒咁」，雖然他已弄好個膠袋的手抽位讓對方挽着，但對方「死都唔拎」，反而去拿袋角，結果被熱湯燙到縮手，整袋外賣跌在地上，湯汁爆出漏了一地。該名客戶在樓主臨走時還暗罵他「正一社會底層，送個外賣都送唔掂」，令樓主十分難受。



帖文一出引來網民熱議，有人認為外賣員應立即同公司報定案，因怕他被客戶反屈，也有人鬧爆該客戶，「死唔認錯仲要攞彩」。



樓主指他已好體貼地將膠袋的手抽位弄好，方便讓客戶拿着，可是對方「死都唔拎，走去拎袋角，咁啲湯熱架嘛，即刻縮手」。（Facebook圖片）

早前有外賣員在Facebook的群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」中發文，大呻工作時遇到西客，「呢個客真係白X大，驚死外賣仔隻手有毒咁」，樓主指他已好體貼地將膠袋的手抽位弄好，方便讓客戶拿着，可是對方「死都唔拎，走去拎袋角，咁啲湯熱架嘛，即刻縮手」。

樓主續指盛有熱湯的外賣，由客戶被燙至拿不穩，整袋外賣瞬間跌在地上，從照片可見，成袋外賣跌在鐵閘外，湯汁爆出漏了一地也是，該客戶在他臨走時還暗罵他，「正一社會底層，送個外賣都送唔掂」，讓樓主大受打擊，心情很差，當勁要休息。

網民也是外賣員，十分同情樓主遭遇。（網上圖片)

帖文一出即引來網民議論紛紛。有同是外賣員的網民十分同情樓主遭遇，指「呢啲客見好多，真係好X奇怪，我按住個結位，個膠袋手抽位已經比埋兩個圈佢都唔拎，我一放手結位唔係死結未鬆開囉」、「又係客拎唔掂，客自己炒晒餐，呢啲情況又係硬食，又收email」、有人指疫情後「多咗客要求掛門口同埋唔好按門鐘，嚴重疫後心理創傷後群症！」，也有人提醒樓主要小心被反屈「快啲搵CS備定案啦，唔係轉頭收到email話你啲嘢食冇送到過」。

有網民則鬧爆涉事客，「呢d客無良心」，又提出「玩大佢，落去買返個一模一樣，呻啲鼻涕落去再送返俾佢」。