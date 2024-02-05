美斯無上場｜網民10大比喻：MIRROR演唱會無姜濤同AL、咸片冇露點

【美斯／梅西／香港／表演賽】阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於國際邁亞密CF對港隊表演賽中未有上場，中港球迷齊聲鬧爆，但未必「人人有感覺」。有 網民就在連登討論區發帖，求問如何向母親解釋美斯不出場是1件大事，結果引來網民以生活例子作貼地比喻爆笑回應，包括「MIRROR演唱會無姜濤同AL（Anson Lo）」、「咸片冇露點」、「睇鬼片冇鬼嘅喂」等。

以下盤點網民10大貼地比喻，令一眾球迷在怒火中仍可以笑一笑。



美斯全程無上場。(袁志浩攝)

2月4日美斯出席賽後頒獎禮▼▼▼

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該網民在連登討論區以「點同老母解釋冇出美斯有幾大件事」為題發文，向其他網民求教如何向母親解釋美斯不出場是天大事件，結果引發網民熱烈討論，以日常生活例子作貼地比喻，扭盡六壬回應。

以下精選網民10大貼地回應：

演唱會、娛樂篇▼▼▼

1）「MIRROR演唱會無姜濤同AL」

2）「聲夢傳奇演唱會冇炎明熹」

3）「去睇twins演唱會，但twins淨係坐係舞台附近」

4）「去睇batman無batman」



姜濤和Anson Lo擔任國際邁亞密CF對港隊表演賽表演嘉賓。（電視截圖）

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日常生活篇▼▼▼

5）「咸片冇露點」

6）「同佢講每個月1萬蚊家用但係俾1000佢」

7）「去飲茶但無蝦蛟食」

8）「睇鬼片冇鬼嘅喂」

9）「去kfc冇炸雞食」

10）「打邊爐冇肥牛」



不過也有網民認為，美斯是否上場比賽屬個人及球隊決定，「其實無乜大不了啫，唔踢咪唔踢囉」、「老母話受咗傷休息下有咩問題，仲有咁多人踢」。