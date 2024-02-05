美斯無上場│網現逾3萬負評　美斯吸Like變吸嬲　一人竟全身而退？

「阿根廷球王」美斯（Lionel Messi，又譯梅西）領軍的國際邁阿密（Inter Miami CF，又譯國際邁亞密），昨日（4日）與香港隊在香港大球場進行表演賽，惟隊長美斯與隊友蘇亞雷斯都坐足全程，未有上陣，令全場球迷大失所望；不單止場上「回水」聲不斷，連港府也發聲明表示對安排感到「極度失望」，考慮扣減資助。

事件亦「焫㷫」不少網民，有人替買飛入場的現場觀眾感到不值，「門票最貴收4千多元，但美斯1秒都冇落場」。網上關於今次事件的負面帖文有逾3.6萬則，而表演賽後美斯、國際邁阿密主帥馬天奴、主辦方Tatler Asia的網絡負評皆激增，但有1個關鍵人物竟能「全身而退」，保住正評！



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▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



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球王美斯缺陣比賽，令球迷大失所望。昨日網上有關表演賽的負面帖文亦由比賽中後段（下午5至6時）開始增加，至晚上8時更是飆升至1小時逾5,000則負評的高峰水平。而由比賽開始至今早（5日）9時，本港社交平台及論壇上錄得36,700則相關負面帖文。

有關今次事件，網絡上的關注焦點包括有：全場球迷大喊「回水」；有內地旅客花了12小時坐飛機，專程來港為看美斯上場卻失望而回；國際邁阿密班主碧咸致謝時噓聲四聲等。而現場片段顯示，有小球迷因未能看到偶像上場而表情失落，亦令不少網民感到心酸。

專門帶同兒子到港觀看比賽的內地球迷鄺先生受訪時表示，看見美斯的穿着，都有預期未必會上場，「沒事⋯⋯主要是小孩抱了很大期望」，故因未能見到美斯上場感到失望。小朋友也說：「本身滿懷期待，很開心。」但只見美斯坐後備席，所以感到失望。（資料圖片/盧翊銘攝）

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賽事後美斯「吸Like變吸嬲」，由賽前獲46.5%正評，變成賽後錄得33.7%。而主帥馬天奴、主辦方Tatler Asia情況也類似，更由無負評變有負評。只有班主碧咸在賽後仍獲得淨正評（正評比率減負評比率），有網民認為碧咸在噓聲下耐心致謝表現大方，表示「寧願睇碧咸」、「果然係萬人迷」，但有人指出作為班主的碧咸亦應為賽事安排負責。

以上分析2024年1月30日0時至2月5日早上9時，Facebook、Instagram及討論區上的相關帖文，合共逾3,594則主帖及97,289則回帖。

