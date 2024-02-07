新型假$500港幣？有反光防偽線　網民驚：好真！　小心這8字號碼

【偽鈔】再有新型假500元紙幣湧現？有大埔商戶於地區群組發帖，指收到懷疑假500元港紙，並發布相片尋找行使疑似偽鈔男子，要求對方限時回來，否則報警。網民看過商戶上載的疑假500元港紙震驚，事關像真度極高，有齊反光防偽線，直指「睇唔出係假」，提醒見到這個港紙編號要小心。

警方日前亦發文提到近日檢獲的500元偽鈔增多，教市民「辨鈔四式」分辨鈔票真偽。以下盤點警方和金管局提供的辨別偽鈔方法，大家要留意！



有大埔商戶於地區群組發帖，指收到懷疑假500元港紙。（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

有商戶上周六（2月3日）在Facebook群組「大埔人大埔谷」發布多張相片，留言「小心此人用假五百蚊紙幣，如認識此人請代為通知佢本人」，又要求該男子於當晚7時前回到店舖，否則報警處理。

從照片見到，涉事男子短髮、穿黑色上衣，取出500元紙幣付款時一直把電話放在耳邊，未知是否在談電話，而商戶至少找續了1張20元和1張100元港紙。

商戶又上載疑似假500元港紙大圖，外觀上與一般500元港紙無異，顯示由中國銀行發行，簽發日期為2018年1月1日，號碼則是「AJ088729」。

相片見到，該張疑似假500元港紙外觀上與一般500元港紙無異，顯示由中國銀行發行，簽發日期為2018年1月1日，號碼則是「AJ088729」。（Facebook群組「大埔人大埔谷」）

網民看過照片震驚，直指「難分真假」，「張假鈔咁真嘅！」、「睇唔出係假，防偽線都有又反光」、「點分真假呀？」，又呼籲見到相當紙幣號碼要小心留神。也有人建議立即報警，「仲等佢換返去呃其他人？打999啦」、「早報警，早破案，少啲人受害」、「你明知張銀紙係假都照畀返嗰個行使假銀紙既人，可能你都會有法律責任問題㗎，不過感謝你公開提醒大家」。

也有網民估計，該男子未必有心使用疑似偽鈔，「佢未必真心用假幣，如果佢有心呃你，應該會戴口罩加眼鏡」、「近排多左假五百蚊紙，大家要小心」。另有人質疑可能不是偽鈔。

本港網絡去年9月曾瘋傳1張照片，顯示2張有相同序號「EQ637280」的500港元鈔票，網民認為是偽鈔。（facebook圖片）

警方教4招分辨偽鈔



警方教市民「辨鈔四式」以分辨鈔票真偽，圖為渣打銀行鈔票。（警方fb）

警方周一（2月5日）在facebook發帖，指近日檢獲的500元偽鈔增加，相信是不法分子在日常零售交易中，趁市民不覺時將偽鈔脫手。警方形容這些偽鈔質素差劣，以一般噴墨打印機印製，市民只需1至2秒可憑肉眼及手感分辨真偽，並教市民「辨鈔四式」分辨鈔票真偽。

第1式：移動鈔票，看看鈔票右上角的圖案會否變色，及圖案内的光紋會否移動

第2式：照照鈔票有沒有內藏一條金屬線，及金屬線上的銀碼與鈔票的面額是否吻合

第3式：摸摸鈔票有沒有凹凸手感

第4式：留意鈔票有沒有水印



警方提醒，市民如果懷疑自己收到偽鈔，應該立即交給警方或銀行處理，切勿試圖再次使用。

金管局教辨別偽鈔



根據金管局資料，市民可用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽。（金管局網站圖片）

根據發鈔銀行中國銀行（香港）有限公司網頁，500港元鈔票長158毫米、寬79毫米，正面有六角形線條襯托紫荊花及中銀大廈，右邊則留白出飛鳥側影。

網民亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方，不應試圖使用。（電子版香港法例截圖）

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條的「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。