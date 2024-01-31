假$500港幣湧現！多商戶中招　偽鈔6大特徵+金管局教「辨鈔4式」

臨近農曆年尾本港湧現500元偽鈔？本港網上有多名網民反映收到疑似500元港幣偽鈔。而警方表示，近日接獲不少市民及商戶求助收到500元假鈔，提醒用6招分辨真假鈔票。



本港網絡去年9月曾瘋傳1張照片，顯示2張有相同序號「EQ637280」的500港元鈔票，網民認為是偽鈔。（facebook圖片）

本港網絡近日出現多個帖文反映疑似收到500元港幣偽鈔，也有的士司機上周一（1月22日）於Facebook群組「的士司機資訊群」發相發文，指有男乘客車資27元，先問他「1,000元有冇得找？」，他回應沒法找續後，對方即用假500元紙幣支付車資，提醒其他司機小心。

本港網絡近日出現多個帖文反映疑似收到500元港幣偽鈔。（Facebook群組「的士司機資訊群」）

本港出現疑似500元假鈔引起關注，警方Facebook專頁「東區警區 Eastern Police District」於本月15日曾發文，指近日接獲不少市民及商家求助說收到500元假銀紙，於是列出6招分辨真假鈔票，呼籲市民注意，「其實大家只要留意少少，就可以識破佢哋嘅伎倆」。

即睇６招分辨偽鈔▼▼▼

【第1招：3D動感變色圖案】輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動。（影片截圖）

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警方又提醒市民在收到鈔票時要留意５點▼▼▼

1）假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，都與真鈔不同

2）水印及防偽線位置及清晰度，是辨認真假關鍵

3）真鈔紙質通常比較結實

4）真鈔上面印刷通常好清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清

5）騙子可能會將假鈔夾在真鈔之間，想混淆視聽



金管局教「辨鈔4式」

根據金管局資料，市民可用「辨鈔4式」去分辨銀紙真偽。（金管局網站圖片）

根據發鈔銀行中國銀行（香港）有限公司網頁，500港元鈔票長158毫米、寬79毫米，正面有六角形線條襯托紫荊花及中銀大廈，右邊則留白出飛鳥側影。

網民亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方，不應試圖使用。（電子版香港法例截圖）

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條的「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。