新年噩夢！5姑姑過年留到初四　新抱禁回娘家　花咁多煮2圍餸仲…

過年對不少新抱來說是場噩夢。台灣有網民大呻，指自己的5名姑姑（姑媽及姑姐統稱）是他從小的噩夢，因為媽媽是家中唯一新抱，嫲嫲會禁止她回娘家，以好好煮飯給「寶貝女兒吃」，而且媽媽每次都要準備5個家庭，即2圍餸菜，無人幫手更要自掏3萬台幣（約7,500港元）買餸。網民批評其姑姑們不要臉，建議他既然已長大，應新年時帶母親外遊，「讓她們回來撲個空」。



樓主指母親是家中唯一新抱，嫲嫲過年不會讓她回娘家，好讓她煮飯給5名姑姑吃。（示意圖／Getty Images）

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發文，稱5個姑姑是他由細到大的噩夢，因為媽媽是家中唯一新抱，「我的奶奶是那種一哭二鬧三上吊的婆婆」。姑姑們每年初二都會回娘家，嫲嫲因此禁止媽媽回娘家，「她（媽媽）回娘家了誰要煮給她（嫲嫲）的寶貝女兒吃」。

5個姑姑會由年初二留到初四吃完晚飯才「各自滾回家」，而且回來時也是隨便買些簡單的蛋捲應付一下，但5個姑姑等於有5個家庭，媽媽每次都要準備2圍飯菜，過程中不會有人幫忙，更沒有人出錢，結果一到新年光是買餸錢，媽媽已經要自掏荷包花2、3萬台幣。

樓主指父母都是從事勞力工作，感嘆他們為人太老實，現時爺爺嫲嫲已經離世，「我們也都長大了．你們（姑姑）還在那邊靠腰沒有娘家可以回」，他們歡迎姑姑們回來．但別想要再佔便宜．「你們的嘴臉很難看」。

樓主指媽媽新年要1個人煮飯，姑姑們不會幫手也不會出錢。（示意圖／Getty Images）

網民批評其姑姑們「人不要臉，天下無敵」、「為什麼妳媽要那麼任勞任怨啊？」、「這種好媳婦太辛苦不當也罷」，又感嘆是時代的不同，「新時代的你們敢說敢衝勇於表達自己，媽媽的年代真的比較含蓄」、「我要靠北你老爸是死了嗎？可以讓你媽媽被5個毒菇蹂躪糟蹋那麼多年」。

樓主回覆指，媽媽願留在夫家照顧姑姑們應是「 愚笨加老實」，又透露父親現時亦已過世，「可是還沒死之前．我真的懷疑他有一點點頭腦障礙」。網民認為現時其父親及祖父母都不在，姑姑們只是普通親戚，「不需再往來了」、「如果祖父母及爸爸也仙遊了。你真的要支持你母親脫離奴僕生涯，你可以與母親來一場短暫旅遊，或是回母親娘家小住兩三天」，當是過年假。

（fb群組「毒姑九賤婆媳討論區」）