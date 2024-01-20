垃圾徵費｜農曆新年網民盤點最佳賀禮：送垃圾袋　恭祝：袋袋平安

【垃圾膠袋收費2024／垃圾徵費計劃懶人包】政府原定將於2024年4月1日起推出「都市固體廢物收費（垃圾收費）」，按照「污染者自付」原則，對全港所有住宅和非住宅（包括工商業界）產生的垃圾按量收費，屆時任何人需要使用指定垃圾袋，計劃一直引來社會關注。環境局局長謝展寰於1月19日（周五）宣布，為了讓市民大眾及業界了解徵費計劃，將垃圾徵費法定生效日期押後至8月1日，並會安排政府部門及樓宇在4月1日先實行。



換言之，下月的農曆新年正是垃圾徵費前的重大節日，不少網民笑言「早幾年拜年送口罩，今年改送指定垃圾袋」、「2024年最新親戚互相問候：你買咗垃圾袋未？」、「真係袋袋平安」、「化寶桶、鋸、攪拌機、廚餘機、垃圾袋榮登今年拜年禮品」。



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網民笑言今年拜年，可以送垃圾袋，抑或「利市封入指定垃圾袋派畀人，同當年送口罩異曲同工」。（示意圖/Getty Images）

垃圾徵費計劃一直引來各界關注，包括能否轉贈給其他人、如果大型垃圾無法放入指定袋內應如何解決，環境及生態局和環保署一直解釋細節，當中局長謝展寰表示指定垃圾袋可以派給其他人，政府、地區團體或志願團體獲得授權後，亦能免費派發，但指定售賣點則不能免費派袋，同時不能以優惠價出售或視作贈品送給消費者。

環境保護署助理署長（都市固體廢物收費）胡勁欣日前出席電台節目，被問及拖把棍或直立式風扇等由於太長，指定袋未必可以包實，胡指出「你可以鋸開佢兩嚿入指定袋，我諗香港人都好聰明，邊個平用邊啲方法，一個地拖棍貼11蚊（標籤）又真係似乎貴咗啲。」

網民笑言「早幾年拜年送口罩，今年可以送垃圾袋」。（資料圖片）

下月將是農曆新年，不少網民笑言「早幾年拜年送口罩，今年可以送垃圾袋」、「利市封入指定垃圾袋派畀人，同當年送口罩異曲同工」、「2024年最新親戚互相問候：你買咗垃圾袋未？」、「真係袋袋平安」、「喺屋企買個小型焚化爐」、「化寶桶、鋸、攪拌機、廚餘機、垃圾袋榮登今年拜年禮品」、「又成功刺激經濟，又贏」。

「指定標籤」每個售價11元，而3公升至100公升指定垃圾袋價錢及尺寸，可看下圖▼▼▼

3公升至100公升指定垃圾袋價錢及尺寸。（環保署網頁）

（綜合）