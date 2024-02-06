女子想食避孕藥舒緩經痛竟被醫生鬧不檢點　網民揭更慘痛經歷

許多女生每月都會經歷「生理痛」，嚴重時甚至會影響日常生活。近日，有女網友在Dcard透露，自己19、20歲時因經痛及生理期不規律，便到婦產科詢問是否能使用事前避孕藥穩定經期，不料醫生聽完她的需求後竟痛罵「不檢點」，讓原PO非常傻眼。



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原PO表示，她在19、20歲那年開始出現經痛、生理期不規律等情況，於是上網搜尋解決方法，發現有不少人推薦「事前避孕藥」能緩解經痛，還可穩定經期。當時她因為不敢自己到藥局購買，也害怕和媽媽說，便找了一間比較不有名且由女醫生看診的診所，決定先問醫生再做後續決定。

原PO表示，自己一進入診間，醫生就問怎麼了，她回覆「經痛又不規律，網上看到『事前避孕藥』能緩解，想問一下是否真的能改善？」不料醫生聽完後，卻突然很大聲的質問「妳爸媽知道嗎？」並怒罵她年紀輕輕就想避孕，讓爸媽感到丟臉，甚至直言「這麼不檢點，連自己身體都不愛護，還想這麼多理由」。

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莫名被罵的原PO頓時感到不知所措，但醫生仍罵個不停，隨後就把她趕出診間。她指出，自己從診間出來後，外面所有人都在看她，這次的經驗也讓她有好一段時間不敢看婦產科。

文章一出，許多網友都替原PO抱不平，「這醫生一點都不專業吧！」、「抱抱妳，那陣子壓力應該挺大的」、「就算是為了避孕而吃，有怎麼樣嗎？」、「很沒醫德誒」、「法律本來就保障每個人的性自主權，更何況妳已經成年了，就算是為了避孕而吃避孕藥，也不應該受到這樣的異樣眼光」。

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還有不少女網友分享不好的回憶，「我20歲在診所檢查出來是子宮外孕之後，直接去醫院的急診室，結果急診醫生在內診的時候瘋狂罵我」、「年輕時因為每天都穿內褲、牛仔短褲，外面再套一件學校長褲上課，導致悶到分泌物變多還很癢。看完後醫生告知是念珠菌沒錯，領藥時卻被藥劑師羞辱，藥用丟的給我，全程用很難聽的話跟其他藥劑師聊天嘻笑」、「之前有同學以為大考會遇到生理期所以去婦產科問調經，結果一進去醫生說『妳自己說說妳做了什麼』，超沒禮貌，有夠扯」。

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