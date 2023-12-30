美女網紅慘斷指　憑超強能力自製Cyberpunk式機械手指　還曉發光

少了一根手指對任何人來説都是一種悲劇，但對於手工達人來説，實在不方便的話還可以給自己造一個新的。



就像是這位網紅美女@Nerdforge，她多年前因為在家做手工出了嚴重事故，導致少了一根小拇指。

但現在她給自己換上了一個新的機械手指（點圖放大瀏覽）：

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這下被她玩到真的賽博朋克2077了，太炫酷了！

人類身上的零件都有着自己的功能，很多不起眼的地方直到失去才知道它的作用有多大，@Nerdforge的體驗就是如此。她在失去了一根手指後，生活中多了很多不便。例如雖然左手還有四根手指在，但從兜裏掏東西依舊很難，拿手機也不方便，在手掌裏放東西也放不住，稍微晃動一下東西就掉了。更鬧心的是戴手套，每次都有一個空位，相當於打網上遊戲團戰永遠是缺一個輔助，進副本才發現同伴斷線了，確實難受。

雖然生活不易，但她倒是極為樂觀，依然憑藉自己強壯的右手成了手工大佬。@Nerdforge也在嘗試用自己的技術改變這一短板。既然曾經的粗心大意讓自己失去手指，那現在就自己再造一個代替品，這種挑戰很多手工達人都試過，所以對她來説也並不算難。

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直接上工具，測量斷指處的各種數據，羅列表單，然後對着3D打印機輸入數據。經過一番操作，零件就準備好了。接下來就是對着零件一頓打磨，穿針引線，然後不斷拼裝，將它們組裝成一根機械手指。戴上體驗一下，機械手指初代版本就此完成。

隨着她握拳手指也會跟着彎曲，這種失而復得的體驗，讓她直接笑出了聲。雖然這個新做出來的手指並不完美，但它工作的邏輯看來是找對了。不過還需要升級，初代版本只是確定這個模仿肌腱的思路可行，細節上還有不少要處理的地方。例如這根手指明顯太長了，握拳的時候有點對不齊。於是在升級後，就成了「機械手套」的1.0版本。手指的關節處進行了修改，覆蓋上手套後穿戴更容易。

但她覺得還需要升級。她想把這套構造再簡化一點，把手腕處的固定點移植到手套上，這樣不僅更方便，而且顏值也會提升。所以這次她需要更多手部的數據，來打造更多的零件。於是，她完成了2.0版本。手套的背面增加了零件，手腕處也得到了解放，穿戴的舒適度也有所提升。

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但在她看來，還需要升級。這次的升級點在於零件的精細化設計與打磨，準備讓機械手指的舒適性與耐用性整體再次提升，基本準備改良的點都在於各種銜接處的孔洞上。而且她還打算給手指加一個手電的功能，放個燈泡進去。於是，就成了3.0版本。雖然加入電池後會讓裝備變得更笨重，但明顯更炫酷，重點是手指亮起了彩燈。

接着還有一次終極強化，發揮@Nerdforge最擅長的部分，給手套美化一下。在把零件改造成金屬色後，開始重新組裝拼接。最終版本的手套假肢，已經和科幻遊戲裏的機械身體零件看起來差不多了。穿戴在手上後，彷彿有了金屬手指。面具一戴，有點像是美杜莎（《Fate》角色）被機械改造了。

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那麼問題來了，這個假肢實用麼？測試的時候發現確實起到了一定的用處，起碼現在可以用小指頭支撐手機，左手拿着不再像以前那麼彆扭。發現自己左手恢復抓取能力的她顯得格外開心，家裏所有東西都想伸手握一下，並表示從此手掌有了邊緣，手心裏放東西的時候這個機械小拇指可以像是護欄一樣起到遮擋作用，而且無論如何晃動都不會讓東西掉落。手指的燈光可以幫她在狹小的地方照明，雖然照明效果很微弱。最讓她開心的是，改變了戴手套的時候的體驗，雖然算是套了兩層手套，但已經可以把手套全部撐開，不再是留下一個位置瘋狂搖晃。

不過@Nerdforge也承認，它的幫助有限。畢竟這種假肢沒法提升力量，頂多恢復一些手指的協助功能。小拇指的主動技能依然用不出來，但被動技能算是恢復了一些。例如以前她打遊戲費勁，現在面對鍵盤依然有點吃力。但就算如此，已經把不少網友看迷糊了，畢竟這玩意實在太帥了。

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