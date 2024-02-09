女友行年宵買桃花！港男黑面拒信解釋極不滿　網民：係中國人傳統

新年將至，許多市民都會行年宵買年花！日前有港男不滿指女友行年宵時，居然買了1棵桃花回家，質疑對方已有男友「佢仲想旺桃花？」。眼見樓主面露不悅，女友即時解釋桃花除了可以催旺姻緣，亦可助打工仔催旺人緣，在職場招貴人，可惜樓主半信半疑，更詢問「大家知唔知係咪真係可以招貴人？」



有網民認為「擺得桃花…唔係異性唔通招同性？」；不過亦有人指樓主孤陋寡聞，「所有人際關係其實都可以用到桃花」、「唔通啲公司買桃花係求姻緣咩」。



有港男不滿發文指女友行年宵時買了1棵桃花，質疑「佢仲想旺桃花？」惹熱議。（資料圖片／示意圖）

該港男在香港討論區以「女朋友買咗棵桃花返屋企咩意思…」為題發帖，指女朋友日前和友人行年宵，之後竟然買了1棵桃花回家，還特意買了個外觀不俗的花瓶用作擺放桃花，因而不解稱「見到嗰陣個腦真係充滿住問號？？？」。

他認為對方已有男友，不明為何還要買桃花，質疑「佢仲想旺桃花？」。其後樓主黑面不說話，女友察覺樓主情緒馬上安撫，解釋花檔老闆稱桃花除了可以催旺姻緣，亦可助打工仔催旺人緣，在職場招貴人，並非想帶旺桃花運。可惜樓主仍對此答案存疑，故詢問「大家知唔知係咪真係可以招貴人？」

女友解釋桃花其實可助打工仔催旺人緣，在職場招貴人，但樓主仍對此存疑。（《現正分手中》劇照）

帖文引來網民揶揄，「擺得桃花…唔係異性唔通招同性？多啲人對自己好，心情靚啲生活愉快啲，遇啱Better option（更好選擇）有可能換埋你」、「我外母仲攪笑，以前試過喺會所拖住外父圍住桃花行一個圈」。惟有人指桃花未必只和愛情有關，「過年買桃花係中國人傳統，（有）咩問題」、「咪咁孤陋寡聞」、「所有人際關係其實都可以用到桃花，有些桃花方位可以招貴人，可以改善工作人際關係，身邊的人際之類」、「唔通啲公司買桃花係求姻緣咩」。

（香港討論區）