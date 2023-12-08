屬猴、雞、狗、豬2024年蘇民峰運程｜AK犯太歲？Anson Lo桃花年

【蘇民峰2024龍年／屬猴雞狗豬運程】2023年快要塵埃落定，2024會迎來甲辰龍年，本港著名堪輿學家蘇民峰師傅已推出《二O二四龍年運程》，他早前在個人facebook發布影片，拆解分析十二生肖在2024年龍年的運勢，以下蘇民峰師傅在影片中講解屬猴、屬雞、屬狗、屬豬人士的來年運程。



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MIRROR成員Anson Kong江𤒹生生肖屬猴。（資料圖片）

屬猴運程運勢2024 - 太歲暗合

屬猴人士和屬龍一樣犯太歲，但會有遠方貴人輔助。運氣排第7，屬於中游生肖。太歲暗合對人緣好，間接對事業都有幫助。

屬猴桃花2024

桃花方面，可能會有遠方暗戀對象，例如可能在外地旅行見到心儀對象，但由於並非桃花年，所以機會不大。

屬猴事業2024

吉星方面，「三台」星有利地位提升，凶星方面，但屬猴人士在12生肖中有最多凶星，有「飛符」、「官符」和「年符」容易突然官非是非人事不和。加上有「五鬼」「指背」背後是非多，名副其實「明槍易擋暗箭難防」，但可以用風水搭救，屬猴人士桃花運面向正東方，可以在工作地方東面位置擺一杯水，中宮擺放粉紅色物件化解爭執。

屬猴運氣2024

運氣方面，秋冬天出世人士2026和2027年運程較好，反而在龍年不易輕舉妄動。春夏天出世的人，若過去2年工作並不如意，可以在龍年嘗試轉工，如果不轉，就要等到2028年。

屬雞運程運勢2024 - 太歲相合

由於屬雞人士2023年沖太歲，容易被金屬所傷，農曆2月要留意，沖太歲會延續到新曆4月5日，即是清明節之後才會完結，換言之，屬雞人士在龍年春天並非穩定，但當沖太歲完結後，屬雞人士太歲相合，所以不但人緣好，而且各樣事情變得比較穩定。

屬雞吉星2024

吉星有「地解」「月德」可逢凶化吉之，化凶星之力；「歲合」雖然貴人力量不大，但都總算有貴人相助。

屬雞感情2024

凶星方面有「咸池」，代表感情易生煩惱，可能有霧水桃花，即是一早相識人士突然交往，如果一直保持關係，就會變成真桃花。而「咸池」都可以借助人緣，對事業有幫助。但對已婚人士而言，代表有三角關係，需要特別留意。

屬雞健康2024

屬雞人士在新曆4月5日前容易被金屬所傷，農曆2月要留意，過了新曆4月5日，就比較穩定。

屬雞財運2024

有小破財，化解方法可以是買一些平時唔捨得買的東西。

屬雞人士龍年可能有霧水桃花。圖為MIRROR成員Ian 陳卓賢。（資料圖片/陳順禎攝）

屬狗運程運勢2024 - 沖太歲

屬狗人士由於沖太歲，代表動盪多變，有遷移、外出、變化之象，包括感情、住屋或事業上變改。2024年踏入九運，九運係旺丁不旺財，或旺財不旺丁。九運沒有衰屋，住屋變化即是搬屋，所以毋須特別留意。

屬狗事業2024

事業運受到沖太歲影響而排第11，至於事業變化，2024年是水火互換年，春夏出生人士想有改變，短期內可以稍為轉變，但秋冬出生人士，轉了之後，短期內會稍有不如意，到了2025至2027年較好。

屬狗感情2024

感情方面，屬狗人士雖然桃花排第11，但未必一面倒欠佳，可能會有結婚、分手或添丁等變化。

屬狗財運2024

每逢沖太歲的生肖必有大耗星跟隨，但可以買實物化解破財，如打算搬屋、結婚或添丁，花費一筆錢是正常行為，否則可主動用錢或買實物，以化解大耗破財之象。

屬狗健康2024

另外，屬狗人士腸胃都比較差，農曆3月、6月、9月和12月不利腸胃，所以要特別留意飲食。

屬狗人士龍年動盪多變。圖為藝人古天樂。（資料圖片／陳順禎攝）

屬豬運程2024 -紅鸞桃花年

屬豬感情2024

對於屬豬人士，蘇師傅連說3聲「恭喜」，屬豬人士桃花排第1，龍年撞正紅鸞桃花年，係正桃花，單身人士容易認識在感情上可以發展的人，如果多年拍拖人士更有婚嫁機會。

屬豬事業2024

吉星有龍德星、紫微星和紅鸞星，都係有力的人緣貴人星，已婚人士有利應酬、人緣好，有助事業。天官符只是普通是非星，在吉星面前無法發揮作用。

屬豬財運2024

財運排第3，屬於中上生肖，凶星有亡神星，代表容易遺失個人物件，例如銀包、鎖匙和手提電話等。

屬豬運氣2024

2024年是帶水年，對春夏出生人士稍為有利，如果過去2年工作並不如意，2024年短期內可以作出轉變，否則就要等到2028年才有機會，秋冬出世人士如果可以不作出轉變，不妨暫時擱置，等到2025至2027年才轉，就會比較好。

屬豬人士撞正紅鸞桃花年。圖為MIRROR成員Anson Lo 盧瀚霆。（資料圖片/梁碧玲攝）

本港著名堪輿學家蘇民峰師傅早前在個人facebook發布影片，拆解分析十二生肖在2024年龍年的運勢。（蘇民峰fb影片截圖）

（蘇民峰授權）