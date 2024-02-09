結婚第1年被奶奶逼「獨自煮10多人份團年飯」　人妻咁做反擊夫家

大家庭過年煮團年飯考驗不小，台灣近日有人妻表示新婚首年的新年就被奶奶及大姑逼獨自煮好團年飯及準備拜神的菜式，丈夫的哥哥姐姐們卻不需準備任何東西。當她忙前忙後之時，夫家的10名家人通通坐在一旁袖手旁觀玩手機，只有丈夫幫她忙。委屈的她準備好拜神祭品後也不煮了，直接帶着丈夫回娘家食團年飯，讓夫家人「食西北風」。



台灣有人妻表示新婚首年的新年，就被奶奶及大姑逼獨自煮好10多人份的團年飯，還要準備拜神的菜色。（示意圖，GettyImages）

該名人妻在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，稱與丈夫結婚5年，丈夫在家中排行最小，上面有6個姐姐及2個哥哥，未婚、已婚或離婚的都有。她與丈夫剛結婚的首年過年，奶奶及大姑就逼她獨自煮團年飯，還要準備好拜神的各項東西。當時只有丈夫幫忙，其他10個人全程在客廳玩手機、吃零食，絲毫沒有意願幫她。

到樓主煮好拜神的祭品後，要走樓梯端到4樓，其他人見到竟也沒有反應。她見到大姑、大伯在一旁按手機，於是開聲請他們幫忙，結果對方竟說是在處理公事很忙。樓主見狀，氣上心頭，只好繼續準備拜神的菜式。約下午4點，全家人又開始催她快煮團年飯，她終於忍無可忍打電話給父母訴苦，「這什麼婆家啊，我又不是女傭」，而父母則直接叫她回家吃飯。到了晚上，她決定讓全家人「吃西北風」，完全沒煮團年飯，就帶着丈夫回娘家吃。

樓主深感做再多也不會被珍惜，其他人也只會認為「那是妳應該做的」。有了前車之鑑，樓主由第2年起至今第5年，一到新年就會和丈夫出國旅行放年假。而且，她丈夫也支持她的決定，「我老公不是媽寶，所以挺我」。

人妻最終決定不煮團年飯，帶丈夫回娘家食，之後的每年團年，更是出國旅行放年假。（電視劇《寶寶大過天》劇照）

帖文引起網民大讚，同時有不少人心疼樓主遇上不體諒的夫家，「做的好！沒必要替這些沒教養的人奉獻」、「最喜歡這種有能力改變不屈服垃圾習俗的女人」、「欣賞妳的作風，旅途愉快順心，老公是神隊友」。

（fb群組「毒姑九賤婆媳討論區」）