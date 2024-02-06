人妻撐環保重用利市封　奶奶嘲為慳錢好肉酸 　網民1句突破盲點

【派市是2024／利市】[農曆新年將至，許多人都準備好大派利市！日前有支持環保的人妻表示，原本打算重用舊有利市封派發利市，可是奶奶得知後卻直斥「好肉酸」，被質問「點解小小錢都要慳」，事後還特意給她買了幾包全新的利市封，因而無奈稱「想環保都有錯㗎咩？」。大部份網民認為重用利市封並無不妥，只要夠新淨就可，更指「有啲靚利市封隨時貴過利市」，不過更多人表示，收利市人的「重緊張係裏面包幾多錢，唔係個利市封」。



有人妻為響應環保，打算新年時重用舊有利市封派發利市。（示意圖／資料圖片）

該人妻在香港討論區以「奶奶竟然話重用利市封好肉酸！」為題發帖，指丈夫原本打算於今年新年轉為派電子利市，所以不想去換新鈔，但之後考慮到有些人或許沒有電子收款方式，最終還是採用傳統利市封方式派發。

某天奶奶突然詢問樓主在哪裏買利市封，樓主指因響應環保，每年都會存起較新淨和美觀的利市封，加上偶爾購物時又有贈送，公司亦有存貨，便沒有另外購買。豈料奶奶聽後直指樓主「好肉酸」，不解稱「點解小小錢都要慳」，事後還買了數包全新的利市封給樓主 ，故無奈稱「想環保都有錯㗎咩？」，又認為他人只會在意「餡」多於利市封。

不過奶奶得知後卻稱「好肉酸」，又問「點解小小錢都要慳」。（《BB來了》劇照）

有網民力撐樓主環保心態，「有啲靚利市封隨時貴過利市」、「重用利市封的確係環保，我都會留返啲新淨及特別嘅利市封重用」、「你問奶奶：『新利市封入面係祝福語句紅紙仔；舊利市封入面係鈔票』，問佢要邊封」、「寧願你封多$10俾我」、「新淨就OK，有摺痕就算啦」、「反而新鈔先係非必要」。

不過亦有留言指出重用利市封或會「唔老黎」，「利市封用新嘅好啲，舊嘅利市封可以當廢紙咁去環保，無沖突嘅」、「派嗰個和收嗰個都唔利市，舊利市封可用作『非喜慶』的一般場合『入錢時』使用」。

（香港討論區）