舅父欠36萬不還！反追外甥女「25年利市錢」　遭法官咁反駁狠打臉

借錢不還的最高境界，是反指對方欠錢？台灣有女生入稟要求舅父還錢，事緣舅父多年前曾借母親190萬台幣（約47萬港元），但只還了45萬（約11萬港元），至母親病重時要求還錢時他都不理會，現時母親已離世，女生作為遺產繼承人，要求舅父歸還剩下的145萬（約36萬港元）。不過，舅父竟反客為主，列出多筆款項，包括25年來給外甥女的利市錢、6歲以前的撫養費、向姐姐借錢投資後給予的紅利等，指有關款項全是「債權」，已足夠抵消欠款。惟舅父的說法被法官一一駁斥，其中指出利市屬於無償贈與行為，不能抵消欠債。

外甥女向舅父追數，結果對方反追她多年的利市錢及6歲前的撫養費用。（《父親與伊藤先生》劇照）

案情指，范姓女子發現舅父在2008年10月時，曾向媽媽借了190萬台幣，事後只還了45萬。媽媽現時已過身，但她前年在醫院病重時，一度發訊要求舅父歸還145萬，對方未有理會。范女是母親唯一法定繼承人，曾請律師發信要求舅父還錢，同樣未被理會，故入稟追債。

沒想到舅父大舉還擊，反列出一些數目要求外甥女「還錢」，包括曾在外甥女1歲到6歲時養育她，曾購買貴價的日本奶粉、主副食等等，每月花費達5,000台幣（約1,200港元），一共花了30萬台幣（約7.5萬港元）。

另外，他連利市錢都不放過，稱過去每年都會給外甥女2,000台幣（約500港元）的壓歲錢（長輩過年發給後輩的利市），25年計合共5萬台幣（約1.2萬港元）。而且外甥女從英國留學歸來時，他曾派1萬台幣（約2,500港元）的利市，故光是利市錢已有6萬台幣（約1.5萬港元）。

法官指出利市錢屬於無償贈與，不能用來抵消債務。（示意圖／資料圖片）

另外，舅父還提到過去曾向姐姐借錢投資，每月都會給她紅利，5年來給了84萬台幣（約21萬港元）。他主張過去給姐姐的投資紅利、合資購買生前契約、過去扶養外甥女的費用及利市全是債權，金額達143萬台幣（約36萬港元），足以抵消欠款，認為根本沒欠錢。

不過他的說法被法官一一駁斥，指出利市屬於無償贈與行為，不能用來抵消債務，而且外甥女能拿出對話紀錄等作證明，兒時照顧她的其實是外公和婆婆，曾照顧外甥女之說被當事人否認，其前妻也否認，難以確認為事實。同時他又無法證明和姐姐的投資契約及紅利是基於什麼投資項目，認為其主張無理，判他敗訴必須還錢。

（綜合）