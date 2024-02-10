利市真的有儲起！窮家女突收母親5萬元存摺　悲情真相感動網民

小時候收到利市，父母總會「沒收」並表示會替孩子存起來，台灣有名母親真的做得到！有女網民早前分享自身經歷，她指母親一向替她保管利市，但因家境不好，她以為已被拿去還債。可是，最近母親將內有20萬元新台幣（約5萬港元）存款的存摺交給她時，讓她心情很複雜，原來即使家境再困難，母親也堅守承諾將她的利市全都存起來，「以前明明覺得母親好高大，可是我現在已經比她高了很多」。帖文則隨即在網上被瘋傳，不少網民看後非常感動，「媽媽很愛你」、「趕快賺錢奉養媽媽」。



今年樓主收到母親給她的存摺，內有20萬台幣（約5萬港元）的存款。（《愛回家之開心速遞》劇照）

這名女網民早前在Dcard上發文，指自細家裏經濟狀況不好，所有利市都給母親收走，她以為會被拿去幫補家計，所以一直不在意這筆錢去向。直至今年她收到母親給她的存摺，內有20萬台幣（約5萬港元）的存款，一問之下才知是這筆錢正是樓主母親歷年來替她保管的利市錢。

樓主感到十分震驚，「我當下完全說不出話來」，因為每個月家裏都需還房貸、車貸，家裏存款始終沒有超過10萬台幣（約2.5萬港元）。樓主指母親在月底會為了省錢，甚至1天只吃1餐，「在我的印象裡，媽媽的衣服大多是別人送的舊衣」，即使樓主曾送母親衣服，她也不捨得穿，只在親友面前炫耀女兒多孝順。

母親表示不拿她的利市錢去還債，因承諾樓主要存起來，所以再辛苦都不能拿這些錢來用。（GettyImages）

後來樓主長大後開始做兼職賺錢，想幫補家計，可是母親一直拒絕她，只想她用心讀書，母親更十分捨得將錢花在補習及買補充練習，「母親說她過的很辛苦，她不要我們跟她一樣，要我們好好讀書才可以出人頭地」。

而令樓主最感動的是，她問母親為何不拿她的利市錢去還債，母親解釋「已經答應要存起來，所以再辛苦都不能拿這些錢來用」。她當下忍不住感嘆，「我才發現，原來媽媽的臉上已經多了好多好多的皺紋，有好多歲月的痕跡，以前明明覺得媽媽好高大，可是我現在已經比她高了很多。長大，真的好快喔」。

樓主指母親一向替她保管利市，但因家境不好，她以為已被拿去還債。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文曝光後感動不少網民，紛紛留言感動到落淚，「真的哭了，這個有感動到我」，有人讚賞樓主母親，「媽媽很偉大」、「唱一首世上只有媽媽好」、「你媽媽很愛你，你也很愛你媽媽」。有人提出要好好報答母親，「趕快賺錢奉養媽媽」有網民亦分享她有同樣經歷，「我家經濟也不怎樣，我媽也是幫我存壓歲錢沒有擅自花掉，而且我也沒有學貸，我真的很感謝她」。