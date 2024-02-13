港女搭巴士不滿對面乘客放腳唔讓位　影相公審反遭網民鬧爆冇品

乘搭巴士、港鐵經常遇到逼爆車廂的高峰時間，有港女最近於Facebook上載相片，大呻坐巴士下層的4人位時，對面的女乘客一直不讓腳，令樓主雙腳無處可放，於是禮貌地叫對方讓一讓，但樓主不滿對方只稍微縮腳，令自己坐到非常辛苦。樓主感到不忿，於是把照片放上網公審對方，惟網民卻不受落，反而批評樓主冇品，「最冇禮貌嗰個先係你」。



樓主不滿對面座位的女乘客方只稍微讓腳，令她要縮起雙腳，形容坐得非常辛苦。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」相片）

該女網民近日於Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載相片，忿忿不平的大呻乘搭巴士時遇自私乘客。她解釋，當時在車廂下層見到4人位其中一空位，當想坐上時，發現對面女乘客雙腳伸到對面位，於是禮貌地叫對方讓一讓。

對方聽後即縮腳，但樓主坐在對面時卻不滿對方只稍微讓腳，令她要縮起雙腳，形容坐得非常辛苦，「佢第一反應唔係移吓隻腳，而係睥住我，跟住好唔情願咁移咗一啲啲，真係影響心情」。相中可見，對方雙腳可以完全平放地上，而樓主雙腳則要縮起。

不少網民怒插樓主直接把對方樣子公開放上網的舉動太過份。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」相片）

樓主之後更拍下對方樣子，然放上網公審對方；但網民卻撐樓主，更認為是小事一椿，「咁小事都擺人哋上網公審」、「坐得呢啲位預咗會唔太舒服，忍吓咪算」、「其實有冇諗過人哋拎住一袋二袋坐你對面都辛苦」、「張相明顯見你對腳都仲有位伸」。

但樓主態度堅定，無視網民的意見，認為是對方問題。不少網民怒插樓主直接把對方樣子公開放上網的舉動太過份，「原本可能真係人哋錯，但你依家放人哋上網公審，你先係最有問題」、「你講到自己坐得咁辛苦，當時就要同人講啦」、「坐得唔舒服咪企囉，要怪就怪啲坐位設計有問題」、「人哋多得你唔少，咁樣畀你放上網」。

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）