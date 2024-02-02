懶理巴士迫爆多人塞門口　女乘客獨佔2個位　目擊者圖公審反捱轟

繁忙時間車廂擠逼是常事。近日有網民乘坐巴士時有不快經歷，稱當時上下層車廂均已坐滿乘客，下層甚至逼到有乘客要站到玻璃門邊，但有1名女乘客就舒服地霸佔了2個座位，並未主動讓出其中1個座位。樓主於是拍下她的照片發帖公審，結果大部份網民都不同意樓主行為，更嘲其是「鍵盤戰士」，認為樓主應該當面指責對方，「你同佢講先有用㗎」、「又淆底又要放上網」。



有網民公審1名巴士女乘客1個人「霸2個位」。（FB圖片）

該名網民在Facebook沙田街坊群組發帖公審，稱日前乘坐來往沙田及佐敦的287X線時，巴士上層已經坐滿，而下層更是「企到出門口」，不過有1名女乘客「1個人霸兩個位」。

從樓主上傳的圖片可見，當時巴士下層站滿乘客，有數名乘客需要站到玻璃門處，亦有坐輪椅乘客，而1名女乘客就1人坐了2個位。女乘客將2袋私人物品掛到近走道座位的扶手上，自己就坐在2個座位中間，正低頭用手機。樓主指對方「（見到）有人行過嚟都冇主動讓返1個位」，對此十分不滿，因此拍下照片公審對方。

帖文引起網民關注，不少人批評女乘客是「自私精」，但亦慨嘆香港有不少這樣做的乘客，「最憎呢啲人」、「大X把呢啲X人」、「上次搭地鐵有個阿姐又係咁，用啲袋霸另一個位，我一嘢就坐落去，然後阿姐睥住我」，有人就表示「我最鍾意要呢啲人讓座」、「我會特登埋去『唔該』佢」。

另外，大部份網民都認為樓主應該當面叫對方讓位，而不是事後在網上發聲，「擺上嚟做咩？你同佢講先有用㗎。擺上嚟佢睇唔到㗎喎」、「呢啲咪鍵盤戰士囉」、「我又唔信你要坐佢唔畀你坐」、「你同佢講啊嘛，又淆底又要放上網」。

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