性侵小六男童終懷孕產子　女教師判囚17年半　喊冤︰我才是受害者

台灣早前發生案情駭人的性侵小學生案件，1名國小女教師被控性侵班上1名小六男學生，曾9次性交致最終懷孕產子。案件提堂審理，女教師妨害性自主罪成，判囚17年6個月，但她日前向當地媒體喊冤，聲稱「自己才是性侵受害者」，指該名男生事後表現一切如常，升學後一直主動聯絡她，懷疑背後有龐大力量影響案情，希望獲得公正審判，至於孩子則不會交給對方。



根據判決書，男童遭女教師9次性侵。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，涉案徐姓女教師在桃園1間國小擔任6年級班主任，案發2020年2月25日上午，徐女被指在教室內的休息室中性侵班上1名男童，往後經常利用午休等時間和男童發生關係，次數多達9次，同年5月懷孕，最終生下孩子。男童父親驚悉事件後大怒，向徐女提告。

徐女在庭上一直辯稱是自己被男童性侵，但男童供稱，當時徐女在教室內鋪墊，要求和他發生關係，雖然他想抗拒，但當時不敢表達，因此遭到性侵，過程大約10分鐘，之後只要被叫到休息室，男童就知道對方意圖，雖然嘗試抗拒，但因生理上感到舒服，所以「被迫」接受，在最後一次發生關係後，男童認為女教師是自己的女友。

法官經審理後認為，男童證供明確，相信徐女利用男童發洩自己情慾，嚴重影響男童身心健康，加上雙方尚未和解，裁定被告對未滿14歲的男子性交7次、強制性交2次罪成，合併判處17年6個月有期徒刑，案件仍可上訴。

涉案女教師事後向當地傳媒喊冤，形容「我才是真正的受害者」。（示意圖/Getty Images）

徐女事後透過電郵向當地傳媒喊冤，案件緣由追溯至2020年9月，其他學生反映案中男童騷擾其他女生，她便作出跟進，男生立即在群組揚言向有社會經濟地位的家長求助，雙方因而結怨。而她遭到性侵後，2021年一度和男生對質，至於生下的孩子，女教師強調「絕對不可能交給對方」。

徐女亦對裁決結果表示不滿，強調她開庭前已經提交相關證據，但法官完全沒有留意，庭審期間沒有讓男生接受交叉詰問，而且自己證詞遭到扭曲，形容「我才是真正的受害者」，認為背後有股力量正在影響案情，強調法律應該保護真正受害人，並非包庇未成年說謊者，希望自己獲得公平公正審判。

當地媒體刊出徐女電郵內容，但暫時未見有男童家屬的回應。

（綜合）