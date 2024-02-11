龍年到！「龍雞」雞腳如龍爪爆紅　價格暴漲一倍每隻$3XXX惹議！

【農曆新年／龍年／賀年食品】龍年到來！越南有1種罕見雞的品種「東濤雞」，其爪生得較一般雞爪粗壯，猶如龍爪，因而被稱為「龍雞」（Dragon Chicken），外型相當獨特，加上肉質比一般雞肉更鮮甜，且有帶來好運及財運的喻意，故十分搶手。由於今年是龍年，新春期間越南出現搶購東濤雞熱潮，令其身價暴升一倍，每隻售價逾3,300港元。近日「龍雞」照片更在網絡上瘋傳，引起不少網民的興趣，有人更留言指「如果真的有龍，也難免被人拿來做佳餚」。



「龍雞」因今年龍年來到而爆紅，價格暴升一倍。（網上圖片）

綜合外媒報道，「東濤雞」又名「東早雞」，是越南興安省快州縣東早社特有的雞種，以巨大粗壯的雞腳著稱，其雙腳長有深紅色的鱗，猶如龍爪，故又被稱為「龍雞」。

「龍雞」因其粗大的雞腳令使孵化困難，成為稀有昂貴的品種。「龍雞」成年後重達6公斤，加上肉質比一般雞肉更鮮甜，在古代屬貢品級的高級雞種，現時已成為越南人農曆新年必備的美食，當地人相信「龍雞」會帶來好運和財富。

適逢今年是龍年，「龍雞」的需求更大，雖然當地雞農早更多地區飼養以增加供應量，但當地農業官員指，還是在東早村飼養、純用稻米和玉米餵養的雞味道最好；由於供不應求，由東早村飼養的1歲成年「龍雞」，價格由500萬越南盾（約1,670港元），暴升至1,000萬越南盾（約3,339港元），相當火熱。

「龍雞」成年後重達6公斤加上肉質比一般雞肉更鮮甜，在古代屬貢品級的高級雞種，現時已成為越南人農曆新年必備的美食，當地人更相信「龍雞」會帶來好運和財富。（網上圖片）

「龍雞」照片隨即在網絡上瘋傳，網民覺得新奇有趣，有人覺得「似未完全進化的恐龍，蠻新奇的」、「傳說中的大力雞剛爪」，亦有網民讚是「美食」、「這個雞爪很好吃還是雞肉？」，更有人笑言「估計這個世上如果真的有龍，也難免被人拿來做佳餚」。