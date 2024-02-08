農曆新年｜失業男網友怕過年被親戚拷問　網民教這樣高招「反攻」

失業難免令人焦慮，更何況又快要過年了。



日前有一名待業中的網友發文表示，擔心過年期間被親戚拷問，引發網友熱議，紛紛教戰「跟親戚借錢」。

有人教回答「想創業缺資金」保證親戚不敢再問（點圖看看原文及網民的建議）：

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有一名網友在PTT上以「待業中，過年怎面對親戚拷問」為題發文，原PO透露，自己現在每週平日都在面試工作，晚上也都在準備隔日的面試，最近心情有平復一點，不像剛失業第一個月時，每晚都搞到凌晨4-5點才睡得著。

原PO透露，已待業二個月了，中部大部分的工作機會他都已投了履歷，現在超級怕過年期間，不知要如何應對親戚間拷問，於是上網發文求教！

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文章曝光後，引來網友熱議，多數人建議原PO：

「先發制人」

「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」

「搞自閉啊」

「不回應就好了」

「跟他說你手頭緊要借錢」

「直接說失業，要求利市支援」

「直接說你想創業缺資金，應該就不會有人敢（問）」

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不過也有不少網友認為「待業半年都正常，才兩個月」、「我都大方說我現在是無業遊民，你要不要給我錢，利市要不要大包一點，我這麼可憐，好人有好報，這樣親戚就不敢一直說了」、「會揶揄你的親戚，本來就最好不要來往」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】