「東北大花」成新年潮着照瘋傳　郭富城都着過　港網民：唔識欣賞

農曆新年着得色彩鮮艷增添喜慶氣氛！而由內地博主李美越帶起，連郭富城都穿過的「東北大花」圖案成為今年賀年大熱衣着。有網民早前在社交平台發文及發相，拍到內地有人潮穿「東北大花」上陣，相中見3男1女在茶飲店前等外賣，他們身穿近期大熱的「東北大花」，３男上衣及長褲全套着，而女子則是身穿東北大花的旗袍，非常搶眼。帖文隨即在網上被瘋傳，惹來網民議論紛紛，有人認為「自信十足」、「勇氣可嘉」，亦有人稱不懂欣賞，嘲諷「長輩圖？」、「保證失散也找得回」。



3男1女穿上近期大熱的「東北大花」，他們聚在一起更是搶眼。（Facebook圖片）

有網民在社交平台群組分享相片，寫上題「通街都是，哈哈哈。」，相中見到3男1女在茶飲店前等外賣，4人均穿上近期大熱的「東北大花」衣服，3名男子全套着，上身T恤及長褲都是這款印花，而女子則是身穿印有東北大花的旗袍，他們聚在一起更是搶眼。

相片隨即被瘋傳，引來不少網民議論，有人讚賞認為他們「自信十足」、「勇氣可嘉，沒身材沒身高沒樣貌竟然敢穿出來嚇人也是厲害」、「過年氛圍拉滿」。

亦有網民不欣賞笑言，「長輩圖？」、「保證失散也找得回」、「這種衣服最多穿一次」，「只適合８歲以下的兒童」。

藝人郭富城在內地宣傳電影《臨時劫案》時，在台上即時換上東北大花外套，內裏穿了背心的郭富城曬出胸肌，令東大花衣飾的火熱程度進一步升搵。（影片截圖）

去年11月內地博主李美越以「東北大花征服巴黎」的街拍，在抖音爆紅，短短5天粉絲暴漲100萬，其抖音總粉絲數達到659萬，東北大花因而引起時尚界注意。至今年1月中，藝人郭富城、任賢齊及林家棟在內地宣傳電影《臨時劫案》時，在台上即時換上東北大花外套，內裏穿了背心的郭富城曬出胸肌，更被指能carry到這個鮮艷圖案而成為熱搜，令東大花衣飾的火熱程度進一步升搵。