不是電騙！驚見陌生來電　男子1個決定爽中$2000萬豪宅+100萬現金

電騙盛行的世代，許多人都不會接聽陌生來電，但1個決定可能改寫命運！英國1名飛機工程師與妹妹合資購買了豪宅抽獎，但參與多時但一直未有中獎，早前終被抽中1棟價值200多萬英鎊（約2,000萬港元）的豪宅，另加10萬英鎊（約100萬港元）現金。當有陌生號碼來電通知中獎時，男子一度以為是電騙而不想接聽，幸而他當時決定接聽電話，否則白白錯過這份巨獎。



威廉斯與妹妹一直有夾份買Omaze百萬英鎊豪宅樂透（Million Pound House Draw），去年底他幸運地抽到1棟位於德文郡價值200多萬英鎊（約2000萬港元）的豪宅。（網上圖片）

綜合外媒報道，41歲飛機工程師威廉斯 (Simon Williams)，育有11歲及13歲女兒，一家人住在薩塞克斯（Sussex） 的3房住所。威廉斯與妹妹一直有夾份買Omaze百萬英鎊豪宅樂透（Million Pound House Draw），只是一直未有中獎，威廉斯表示十分羨慕其他幸運得獎者，沒想到去年底，他也終於成為其中一份子，幸運地抽到1棟位於德文郡，價值200多萬英鎊（約2,000萬港元）的豪宅，加上10萬英鎊（約100萬港元）現金。

威廉斯十分期待與女兒來新屋，並希望招待親友來歡聚，但他未決定會否搬入來長住，但肯定是度假的好去處。（網上圖片）

威廉斯回憶中獎當天的情況，他表示：「當時我正在工作，有陌生電話號碼打來，因為常接到十分騷擾的電話騙案，本來不想理會，但我很慶幸最後決定接電話！」，否則就與百萬豪宅擦身而過。

威廉斯憶起小時父親常帶著他到新屋所在的德文郡度假，威廉斯十分期待與女兒來新屋，並希望招待親友來歡聚，但他未決定會否搬入來長住，但肯定是度假的好去處。